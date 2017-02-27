Додано: Суб 07 лис, 2020 22:36

Дед Мороз



Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .

Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .



Нехорошо оправдываться ,если ты уверен .



Где я пропагандировал красные идеи ?

Я говорил , что были ПРАВИЛА !

Где я писал , что, что то доставал по блату ?

Все были одинаковые .

Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .

Первую рюмку водки я выпил в 29 лет .

Что такое зося я и до их пор не знаю .

Сливочное масло я не ем вообще ,и вам не советую .

Сосуды очень трудно очистить !

Колбаса ????

Иногда , когда хочется падлючины ...........

Я же Украинец .....