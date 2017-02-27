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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6745674667476748>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:30

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  Дед Мороз написав:холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.


У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))

Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.

Из моих знакомых потеряли квартиры только выехавшие в Израиль.Это де -факто.
А де-юре, вся страна была наша. Так шо не надо ляля 8)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:31

  freeze написав:
Дед Мороз написав:Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.


Не надо сочувствовать, дайте людям по такой же квартире, а то сейчас даже дешёвый аппарат ИВЛ перед смертью не всегда в зубы дают.
Теоретики

Все наши сегодняшние проблемы тянутся с тех времён.Деградация мозгов и людишек.И мысли о холяве.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:32

  freeze написав:
Дед Мороз написав:Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.


Не надо сочувствовать, дайте людям по такой же квартире, а то сейчас даже дешёвый аппарат ИВЛ перед смертью не всегда в зубы дают.
Теоретики

Фриз, он просто пропаганды наслушался, а мозгов же нынче даже в "вышах" не разовьешь :mrgreen:
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 07 лис, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:33

Из моих знакомых потеряли квартиры только выехавшие в Израиль.Это де -факто.
А де-юре, вся страна была наша. Так шо не надо ляля 8)[/quote]
Она и так ваша таки да.Израиль рулит.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:freeze и продать ее в то время было невозможно.Потому что она была государственной.И ещё было понятие лимита.И жизнь в общаге до конца жизни.Если не женился или не вышла замуж.



Где вы такое начитались, в Одессе гигантские районы Черёмушки, Таирова, поселок Котовского раздали бесплатно.
Слово лимита я впервые услышал в одноименном фильме Тодоровского в середине 90-х.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:35

  Навуходоносор написав:
  freeze написав:
Дед Мороз написав:Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.


Не надо сочувствовать, дайте людям по такой же квартире, а то сейчас даже дешёвый аппарат ИВЛ перед смертью не всегда в зубы дают.
Теоретики

Фриз, он просто пропаганды наслушался, а мозгов же нынче даже в "вышах" не разовьешь :mrgreen:

Мысли ширее...если вообще можешь мыслить)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:35

  Дед Мороз написав:Из моих знакомых потеряли квартиры только выехавшие в Израиль.Это де -факто.
А де-юре, вся страна была наша. Так шо не надо ляля 8)

Она и так ваша таки да.Израиль рулит.[/quote]
Наша - в смысле советского народа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вам не надоело повторять ложь об СССР, вот только честно?))
Не имея о нем ни малейшего представления?)))
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 07 лис, 2020 22:38, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:36

  freeze написав:
Дед Мороз написав:freeze и продать ее в то время было невозможно.Потому что она была государственной.И ещё было понятие лимита.И жизнь в общаге до конца жизни.Если не женился или не вышла замуж.



Где вы такое начитались, в Одессе гигантские районы Черёмушки, Таирова, поселок Котовского раздали бесплатно.
Слово лимита я впервые услышал в одноименном фильме Тодоровского в середине 90-х.

Наверное твоё детство прошло в 90-х.Раз даже такие понятия тебе не ведомы.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:36

Дед Мороз

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .

Нехорошо оправдываться ,если ты уверен .

Где я пропагандировал красные идеи ?
Я говорил , что были ПРАВИЛА !
Где я писал , что, что то доставал по блату ?
Все были одинаковые .
Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .
Первую рюмку водки я выпил в 29 лет .
Что такое зося я и до их пор не знаю .
Сливочное масло я не ем вообще ,и вам не советую .
Сосуды очень трудно очистить !
Колбаса ????
Иногда , когда хочется падлючины ...........
Я же Украинец .....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:Все наши сегодняшние проблемы тянутся с тех времён.Деградация мозгов и людишек.И мысли о холяве.


Вы реально живёте в мире пропагандистских мифов, квартиру бесплатную алкашам, халявщикам и тунеядцам не давались.
Кстати слово Халява впервые появилось в лексиконе пересичных в рекламе МММ от Лени Голубкова в 1993 году.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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