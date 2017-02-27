Дед Мороз написав:холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.
У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))
Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.
Из моих знакомых потеряли квартиры только выехавшие в Израиль.Это де -факто. А де-юре, вся страна была наша. Так шо не надо ляля
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод . Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .
Нехорошо оправдываться ,если ты уверен .
Где я пропагандировал красные идеи ? Я говорил , что были ПРАВИЛА ! Где я писал , что, что то доставал по блату ? Все были одинаковые . Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году . Первую рюмку водки я выпил в 29 лет . Что такое зося я и до их пор не знаю . Сливочное масло я не ем вообще ,и вам не советую . Сосуды очень трудно очистить ! Колбаса ???? Иногда , когда хочется падлючины ........... Я же Украинец .....
Дед Мороз написав:Все наши сегодняшние проблемы тянутся с тех времён.Деградация мозгов и людишек.И мысли о холяве.
Вы реально живёте в мире пропагандистских мифов, квартиру бесплатную алкашам, халявщикам и тунеядцам не давались. Кстати слово Халява впервые появилось в лексиконе пересичных в рекламе МММ от Лени Голубкова в 1993 году.