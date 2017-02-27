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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6745674667476748

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:Наверное твоё детство прошло в 90-х.Раз даже такие понятия тебе не ведомы.


Вот ты смешной
Я Хрущева помню
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39

  Навуходоносор написав:
  Дед Мороз написав:Из моих знакомых потеряли квартиры только выехавшие в Израиль.Это де -факто.
А де-юре, вся страна была наша. Так шо не надо ляля 8)

Она и так ваша таки да.Израиль рулит.

Наша - в смысле советского народа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Не нужно морочить мне нервы.Где Израиль,и где советские люди?Ты случайно в Брате2 не снимался?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39

  freeze написав:
Дед Мороз написав:Наверное твоё детство прошло в 90-х.Раз даже такие понятия тебе не ведомы.


Вот ты смешной
Я Хрущева помню

Он у тебя на коленках сидел?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фриз -Умка , я Приветствую ВАс !
Вы же понимаете , что спорить с человеком вечером , очень тяжело .

Я все рано уверен , что наш форум самый лучший .
С Уважением , семинарист Холява .
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:47

  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:
  freeze написав:
Дед Мороз написав:Наверное твоё детство прошло в 90-х.Раз даже такие понятия тебе не ведомы.


Вот ты смешной
Я Хрущева помню

Он у тебя на коленках сидел?


Тебе до Жванецкого как до Луны, шутник
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:51

Тебе до Жванецкого как до Луны, шутник [/quote]
Конечно тебе,простому сельскому жлобу,слово лимита не знакомо)Посмотри фильм Криминальный талант 1988 года выпуска.Тебе,невежа,будет познавательно.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:Конечно тебе,простому сельскому жлобу,слово лимита не знакомо)Посмотри фильм Криминальный талант 1988 года выпуска.Тебе,невежа,будет познавательно.


Так ты судя по всему Масковский Дед Мороз ) Слово оттуда.
В селе Одессе такого не слышали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:58

  freeze написав:
Дед Мороз написав:Конечно тебе,простому сельскому жлобу,слово лимита не знакомо)Посмотри фильм Криминальный талант 1988 года выпуска.Тебе,невежа,будет познавательно.


Так ты судя по всему Масковский Дед Мороз ) Слово оттуда.
В селе Одессе такого не слышали.

Канечьно,ты же барин из трущоб Молдованки.В совке лимита было понятие повсеместное.
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