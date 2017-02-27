Дед Мороз написав:Наверное твоё детство прошло в 90-х.Раз даже такие понятия тебе не ведомы.
Вот ты смешной
Я Хрущева помню
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот ты смешной
Я Хрущева помню
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39
Наша - в смысле советского народа [/quote]
Не нужно морочить мне нервы.Где Израиль,и где советские люди?Ты случайно в Брате2 не снимался?
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:39
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?
А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фриз -Умка , я Приветствую ВАс !
Вы же понимаете , что спорить с человеком вечером , очень тяжело .
Я все равно уверен , что наш форум самый лучший .
С Уважением , семинарист Холява .
Востаннє редагувалось холява в Суб 07 лис, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:47
В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тебе до Жванецкого как до Луны, шутник
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:51
Тебе до Жванецкого как до Луны, шутник [/quote]
Конечно тебе,простому сельскому жлобу,слово лимита не знакомо)Посмотри фильм Криминальный талант 1988 года выпуска.Тебе,невежа,будет познавательно.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так ты судя по всему Масковский Дед Мороз ) Слово оттуда.
В селе Одессе такого не слышали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:58
Канечьно,ты же барин из трущоб Молдованки.В совке лимита было понятие повсеместное.понятие прописка тебе знакомо? Или ты в катакомбах жил?
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Суб 07 лис, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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