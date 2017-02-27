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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:00
Дед Мороз
Деда ,Привет .
Я не знаю , что Вас так завело , в том , что мы или я написал ?
Я настолько разочарован ......
Вот помните Жванецкого " Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода."
Вот настолько разочарован .
Жаль .
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холява
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:00
холява написав:Дед Мороз
Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .
Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .
И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко, что не Левис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм. US TOP - болгарские, что ли, джинсы?
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 07 лис, 2020 23:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:01
Дед Мороз написав: unicdima написав:
Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?
А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.
В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.
Это не про меня, я еще неделю назад собирался трохи прикупить так до сих пор руки не дошли.
готов был и по 28,6 взять, если будет ниже то будет приятным бонусом.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:04
unicdima написав: Дед Мороз написав: unicdima написав:
Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?
А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.
В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.
Это не про меня, я еще неделю назад собирался трохи прикупить так до сих пор руки не дошли.
готов был и по 28,6 взять, если будет ниже то будет приятным бонусом.
а что за нетерпёж такой, приспичило чего вдруг?
Я в июне 2021 года затарюсь никомуненужным па 27.00 и ниже.
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Yuri_61
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:06
Yuri_61 написав: холява написав:Дед Мороз
Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .
Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .
И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Вот вы сами дали ответ на вопрос о совке.200 р за джинсы!Зато с идеей и в джинсах,но без трусов.На такие мелочи разве стоит обращать внимание,пока молодой?)
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:08
Yuri_61 а если бы ещё при покупке джинс поймали...То писали бы на форуме дровосеков или химиков.
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Дед Мороз
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:09
Yuri_61 написав: холява написав:Дед Мороз
Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .
Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .
И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Юрец , честно , Вы уникальный человек .
Я Вам Завидую !
Нервы , характер , взгляды !!!
А какой факультет и какой ВУЗ Вы наказали ?
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холява
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:11
Дед Мороз написав:Yuri_61
а если бы ещё при покупке джинс поймали...То писали бы на форуме дровосеков или химиков.
а сигареты котрабандными некоторые наши студенты подрабатывали, кто с Одессы был.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:14
холява написав: Yuri_61 написав: холява написав:Дед Мороз
Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .
Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .
И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Юрец , честно , Вы уникальный человек .
Я Вам Завидую !
Нервы , характер , взгляды !!!
А какой факультет и какой ВУЗ Вы наказали ?
Я думал, что Юра в 61 приземлился после полёта в космос.Но судя по постам...ещё находится на околоземной орбите.Да ещё и глотнул свежего воздуха за бортом.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:18
Yuri_61 написав:
а что за нетерпёж такой, приспичило чего вдруг?
Я в июне 2021 года затарюсь никомуненужным па 27.00 и ниже.
просто периодически лишняя гривна появляется, с такими мизерными процентами и такими скачками курса на депо не хочу, каждая новая покупка получается по курсу выше предыдущего.
Ждать 27 ))) не )))
еще весной я ванговал рост ближе к 30, пока задержка из-за падения самого доллара.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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