Додано: Суб 07 лис, 2020 23:00

холява написав: Дед Мороз



Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .

Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .



Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .

И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко, что не Левис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм. US TOP - болгарские, что ли, джинсы?Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.