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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67476748674967506751>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:00

Дед Мороз
Деда ,Привет .
Я не знаю , что Вас так завело , в том , что мы или я написал ?

Я настолько разочарован ......
Вот помните Жванецкого " Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода."

Вот настолько разочарован .
Жаль .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:00

  холява написав:Дед Мороз

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .

Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .


И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко, что не Левис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм. US TOP - болгарские, что ли, джинсы?
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 07 лис, 2020 23:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:01

  Дед Мороз написав:
  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.

Это не про меня, я еще неделю назад собирался трохи прикупить так до сих пор руки не дошли. :D
готов был и по 28,6 взять, если будет ниже то будет приятным бонусом.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:04

  unicdima написав:
  Дед Мороз написав:
  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.

Это не про меня, я еще неделю назад собирался трохи прикупить так до сих пор руки не дошли. :D
готов был и по 28,6 взять, если будет ниже то будет приятным бонусом.

а что за нетерпёж такой, приспичило чего вдруг?
Я в июне 2021 года затарюсь никомуненужным па 27.00 и ниже.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:06

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Дед Мороз

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .

Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .


И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.
Вот вы сами дали ответ на вопрос о совке.200 р за джинсы!Зато с идеей и в джинсах,но без трусов.На такие мелочи разве стоит обращать внимание,пока молодой?)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:08

Yuri_61 а если бы ещё при покупке джинс поймали...То писали бы на форуме дровосеков или химиков.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:09

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Дед Мороз

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .

Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .


И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.


Юрец , честно , Вы уникальный человек .
Я Вам Завидую !
Нервы , характер , взгляды !!!
А какой факультет и какой ВУЗ Вы наказали ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:11

  Дед Мороз написав:Yuri_61 а если бы ещё при покупке джинс поймали...То писали бы на форуме дровосеков или химиков.

а сигареты котрабандными некоторые наши студенты подрабатывали, кто с Одессы был.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:14

  холява написав:
  Yuri_61 написав:
  холява написав:Дед Мороз

Я конечно могу ,так же как и Вы , ухватится за фразу и делать вывод .
Облизать новогодние брови , ...........и сказать что за пи**......й Дед Мороз .

Первые Джинсы ,"ЮС .ТОП "привез мне папа , которы был капитаном морского судна ,в 1976 году .


И у меня первые джинсы US TOP были. Жалко не лЛвис, не Вранглер и не Ли и не... другие крутых фирм.
Но всё равно, настящие джинсы в общаге у Африканца купил, когда на 3и курсе учился в ВУЗе за 200 совковых рублей гдето то в 1980 году(зарплата ксати инженера за 2 месяца). А масло ем постоянно (настоящее, сливочное - оно для желудка полезно. зря, батенька, Вы его не едите.


Юрец , честно , Вы уникальный человек .
Я Вам Завидую !
Нервы , характер , взгляды !!!
А какой факультет и какой ВУЗ Вы наказали ?
Я думал, что Юра в 61 приземлился после полёта в космос.Но судя по постам...ещё находится на околоземной орбите.Да ещё и глотнул свежего воздуха за бортом.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:18

  Yuri_61 написав:а что за нетерпёж такой, приспичило чего вдруг?
Я в июне 2021 года затарюсь никомуненужным па 27.00 и ниже.

просто периодически лишняя гривна появляется, с такими мизерными процентами и такими скачками курса на депо не хочу, каждая новая покупка получается по курсу выше предыдущего.
Ждать 27 ))) не )))
еще весной я ванговал рост ближе к 30, пока задержка из-за падения самого доллара.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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