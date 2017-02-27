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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:22

Дед Мороз

Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !

Что случилось , почему Вы так резко пошли в "атаку ".?
Вообще то , я с Вами общался , а Вы на него напали ....
Все должно было достаться мне.....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:25

  Дед Мороз написав:
  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.

Не уловил "мораль басни".
По-Вашему будет ещё дешевле?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:26

  холява написав:Дед Мороз

Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !

Что случилось , почему Вы так резко пошли в "атаку ".?
Вообще то , я с Вами общался , а Вы на него напали ....
Все должно было достаться мне.....

Человек писал ерунду про бесплатное жилье и бедных родственников в Израиле.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:31

холява я выразил сочувствие,что они таки не дожили до коммунизма и прозябают в Израиле.И у меня есть предложение:переселить их из трущоб в Израиле в коммунальные хоромы на Молдованке.Но пусть он им сам предложит.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:39

  холява написав:Дед Мороз

Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !


Хочу сказать пане Холяве своё большое спасибо, знаю нескольких человек на форуме, которым он реально помог.
В том числе и мне хорошо помог советом по поведению в одном серъезном криминальном уголовном наезде на мою семью. Я кое-что сразу переосмыслил и понял.
И Yuri_T большое спасибо.
Иногда виртуальный форум сильно помогает в жизни :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:43

  tumos написав:
  freeze написав:Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))

Да, пишут, что Китай заинтересован в Байдене. Трамп по сути объявил им гибридную войну по разным фронтам. Якобы Байден может уйти от конфронтации.

Хантер Байден имел доход из Китая, аналогичный доходу с Бурисмы.
Так что для Китая - он "наш *укин сын"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:44

Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смешно читать сопли про совок на ВАЛЮТНОМ форуме.Вы же все под статьей ходите)Под расстрельной)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:53

Дед Мороз

Я Был в Израиле , и не один раз .

У меня двоюродная сестра в Хайфе живет .
Жить там тяжело , я не имею ввиду климат .
Или сбор фиников .
Там Все одинаковые .

НИ РАЗУ я там не слышал , не читал ,что кого то нужно унизить или куда то переселить .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58

  fin написав:Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.


Это где он такое говорил ?
Это его субъективное мнение !

Какой дикий капитализм ?
Хочешь работать , придумай себе работу и работай .
Умеешь-заработаешь .
Нет _ собирай бутылки .
Я бы НИКОГДА не вернулся в прошлую жизнь .
Есть жизнь и есть работа -ВСЕ.
холява
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