Додано: Суб 07 лис, 2020 23:44

Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.