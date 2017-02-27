Дед Мороз
Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !
Что случилось , почему Вы так резко пошли в "атаку ".?
Вообще то , я с Вами общался , а Вы на него напали ....
Все должно было достаться мне.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:22
Дед Мороз
Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !
Что случилось , почему Вы так резко пошли в "атаку ".?
Вообще то , я с Вами общался , а Вы на него напали ....
Все должно было достаться мне.....
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:25
Не уловил "мораль басни".
По-Вашему будет ещё дешевле?
За Виталия Наливкина!
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:26
Человек писал ерунду про бесплатное жилье и бедных родственников в Израиле.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:31
холява я выразил сочувствие,что они таки не дожили до коммунизма и прозябают в Израиле.И у меня есть предложение:переселить их из трущоб в Израиле в коммунальные хоромы на Молдованке.Но пусть он им сам предложит.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:39
Хочу сказать пане Холяве своё большое спасибо, знаю нескольких человек на форуме, которым он реально помог.
В том числе и мне хорошо помог советом по поведению в одном серъезном криминальном уголовном наезде на мою семью. Я кое-что сразу переосмыслил и понял.
И Yuri_T большое спасибо.
Иногда виртуальный форум сильно помогает в жизни
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:43
Хантер Байден имел доход из Китая, аналогичный доходу с Бурисмы.
Так что для Китая - он "наш *укин сын"
За Виталия Наливкина!
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:44
Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смешно читать сопли про совок на ВАЛЮТНОМ форуме.Вы же все под статьей ходите)Под расстрельной)
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:53
Дед Мороз
Я Был в Израиле , и не один раз .
У меня двоюродная сестра в Хайфе живет .
Жить там тяжело , я не имею ввиду климат .
Или сбор фиников .
Там Все одинаковые .
НИ РАЗУ я там не слышал , не читал ,что кого то нужно унизить или куда то переселить .
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58
Это где он такое говорил ?
Это его субъективное мнение !
Какой дикий капитализм ?
Хочешь работать , придумай себе работу и работай .
Умеешь-заработаешь .
Нет _ собирай бутылки .
Я бы НИКОГДА не вернулся в прошлую жизнь .
Есть жизнь и есть работа -ВСЕ.
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