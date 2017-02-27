поступил такой инсайд, курс снижают под выход нерезов под какой-то сентябрьский договорняк, конечная точка снижения неизвестна, но когда объем межбанка вырастет а НБУ начнёт лить резервы, значит наступило дно. К декабрю (по другой версии к 15.11) курс вернут к 28,50 или выше если рынок позволит.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
fin написав:Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.
Стесняюсь вас спросить,а вас тогда беспокоил курс доллара?И почему он беспокоит вас сейчас?
vitaliian написав:поступил такой инсайд, курс снижают под выход нерезов под какой-то сентябрьский договорняк, конечная точка снижения неизвестна, но когда объем межбанка вырастет а НБУ начнёт лить резервы, значит наступило дно. К декабрю (по другой версии к 15.11) курс вернут к 28,50 или выше если рынок позволит.
Это не инсайд,а очевидная вещь.С вами согласен полностью.Думаю за эти два дня пацанам дали возможность откупить 2 ярда выведенных на прошлой неделе.Посмотрим сколько выведут на этой.Осталось 76,если не ошибаюсь.