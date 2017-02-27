Додано: Нед 08 лис, 2020 00:06

поступил такой инсайд, курс снижают под выход нерезов под какой-то сентябрьский договорняк, конечная точка снижения неизвестна, но когда объем межбанка вырастет а НБУ начнёт лить резервы, значит наступило дно. К декабрю (по другой версии к 15.11) курс вернут к 28,50 или выше если рынок позволит.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat