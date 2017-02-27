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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

поступил такой инсайд, курс снижают под выход нерезов под какой-то сентябрьский договорняк, конечная точка снижения неизвестна, но когда объем межбанка вырастет а НБУ начнёт лить резервы, значит наступило дно. К декабрю (по другой версии к 15.11) курс вернут к 28,50 или выше если рынок позволит.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:08

  fin написав:Юрий 61 все правильно говорит. Поддерживаю. При Союзе жизнь была неповторима, люди были дружелюбные, все были заняты делом. Все работало. У детей было настоящее детство. Ничего этого нет при диком капитализме. Хотя, конечно, перегибы определенные имели место, дефицит многих товаров, военные дела в других странах типа Афгана, Но, если бы сейчас можно было бы на выбор вернуть то время, ту жизнь или теперешнее, я бы ни на секунду не сомневался за ту жизнь со всеми ее недостатками. Курс 27 летом? Возможно вполне.

Стесняюсь вас спросить,а вас тогда беспокоил курс доллара?И почему он беспокоит вас сейчас?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:12

  vitaliian написав:поступил такой инсайд, курс снижают под выход нерезов под какой-то сентябрьский договорняк, конечная точка снижения неизвестна, но когда объем межбанка вырастет а НБУ начнёт лить резервы, значит наступило дно. К декабрю (по другой версии к 15.11) курс вернут к 28,50 или выше если рынок позволит.

Это не инсайд,а очевидная вещь.С вами согласен полностью.Думаю за эти два дня пацанам дали возможность откупить 2 ярда выведенных на прошлой неделе.Посмотрим сколько выведут на этой.Осталось 76,если не ошибаюсь.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:18

vitaliian И вот скажите мне, зачем МВФ после всего этого даёт нам деньги?Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя Кристалиной Георгиевой?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:22

  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:
  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.

Не уловил "мораль басни".
По-Вашему будет ещё дешевле?

Если в банк заскочить без маски и начать громко чихать и кашлять, то дадут вообще бесплатно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:23

  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

альфа онлайн, не благодарите
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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  #<1 ... 6748674967506751
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