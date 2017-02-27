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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6749675067516752

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:54

  yama написав:
  Амвросий написав:
  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)

ну зачем писать загадками ?

Подумаешь бином Ньютона? Открытие рынка земли в стране.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dir написав:Открытие рынка земли в стране.

І що? В раші ринок землі уже давно.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 04:11

  Ukrainian написав:
  dir написав:Открытие рынка земли в стране.

І що? В раші ринок землі уже давно.
Шо там загадывать? Пусть откроется-будем видеть.
dir
 
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