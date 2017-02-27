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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 03:54
yama написав: Амвросий написав: Дед Мороз написав:
Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?
А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось
ну зачем писать загадками ?
Подумаешь бином Ньютона? Открытие рынка земли в стране.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 03:58
dir написав:
Открытие рынка земли в стране.
І що? В раші ринок землі уже давно.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 08 лис, 2020 04:11
Ukrainian написав: dir написав:
Открытие рынка земли в стране.
І що? В раші ринок землі уже давно.
Шо там загадывать? Пусть откроется-будем видеть.
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