Дед Мороз написав:vitaliian И вот скажите мне, зачем МВФ после всего этого даёт нам деньги?Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя Кристалиной Георгиевой?
даёт чтоб мы не интегрировались в днр, потом дороже будет - беженцы, наркотраффик, военно-полевые суды и прочие "прелести" банановых республик. Интервью Гордона с террористом все видели? Потратьте 3 часа посмотрите.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?
А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось
ну зачем писать загадками ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Народ, не надоело флудить? Сейчас придет модератор и забанит самых активных. Воскресенье - не повод плодить десятки страниц мусора. Да, я помню, что ДС разрешал на выходных. Но бухайте и выдавайте свои высеры в другом месте. Не надо гадить на этой ветке. Я все сказал, отвечать не буду.