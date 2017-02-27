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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6745674667476748>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:22

  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:
  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

В понедельник одевай лыжи присоединяйся к dir у.Он в Альянсе собрался покупать по 28.15.Но ты должен его опередить.Так что занимай очередь уже сегодня.

Не уловил "мораль басни".
По-Вашему будет ещё дешевле?

Если в банк заскочить без маски и начать громко чихать и кашлять, то дадут вообще бесплатно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:23

  unicdima написав:Флудерасты, 4 страницы ноль о курсе, может хватит?

А теперь по теме
Минимум, что видел сегодня в городе по продаже 28,35, в основном 28,4, покупка максимальная 28,3.
Как-то довольно странно относительно пятничного курса.

альфа онлайн, не благодарите
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:По-Вашему будет ещё дешевле?
нерезам на выход обещали хороший курс, думаю да будет дешевле, альфа слишком жадный банк чтобы так дёшево валюту лить, льют потому что знают что откупятся с жирным проффитом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 лис, 2020 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:30

  Дед Мороз написав:Если в банк заскочить без маски и начать громко чихать и кашлять, то дадут вообще бесплатно.

А, это такой тонкий сарказм, с намёком на "нерыночность" или "нереальность" таких курсов?

Человек выше как раз запостил вариант, который я хотел использовать

Я так понимаю, "нада брать"

  vitaliian написав:альфа слишком жадный банк чтобы так дёшево валюту лить, льют потому что знают что откупятся с жирным проффитом.

Тоже подумал, что как-то подозрительно. Значит не одному мне так кажется :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:vitaliian И вот скажите мне, зачем МВФ после всего этого даёт нам деньги?Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя Кристалиной Георгиевой?
даёт чтоб мы не интегрировались в днр, потом дороже будет - беженцы, наркотраффик, военно-полевые суды и прочие "прелести" банановых республик. Интервью Гордона с террористом все видели? Потратьте 3 часа посмотрите.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:59

  Амвросий написав:
  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)

ну зачем писать загадками ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:54

  yama написав:
  Амвросий написав:
  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)

ну зачем писать загадками ?

Подумаешь бином Ньютона? Открытие рынка земли в стране.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dir написав:Открытие рынка земли в стране.

І що? В раші ринок землі уже давно.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 04:11

  Ukrainian написав:
  dir написав:Открытие рынка земли в стране.

І що? В раші ринок землі уже давно.
Шо там загадывать? Пусть откроется-будем видеть.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:22

Народ, не надоело флудить?
Сейчас придет модератор и забанит самых активных. Воскресенье - не повод плодить десятки страниц мусора. Да, я помню, что ДС разрешал на выходных. Но бухайте и выдавайте свои высеры в другом месте. Не надо гадить на этой ветке.
Я все сказал, отвечать не буду.
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