Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
Востаннє редагувалось Striker в Нед 08 лис, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
+1грн за пиар
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
Прекрасно! Еще лучше, если б Вы скопировали сюда эти сценарии или дали на них ссылку.