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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6746674767486749>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 201
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
0%
1
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
15%
31
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:51

  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:альфа слишком жадный банк чтобы так дёшево валюту лить, льют потому что знают что откупятся с жирным проффитом.

Тоже подумал, что как-то подозрительно. Значит не одному мне так кажется :)



оба мимо кассы :mrgreen:

когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмен

а 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24

Сьогодні: беріть глупцьі нікомунепатрібний ПА28.24.

А ще позавчора: беріть ПА28.80 бо завтра патріцать (папьісят).
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:23

Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра. :D
Востаннє редагувалось Striker в Нед 08 лис, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:25

  Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра. :D



+1грн за пиар
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:27

  Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра. :D

Прекрасно! Еще лучше, если б Вы скопировали сюда эти сценарии или дали на них ссылку.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:31

  fler написав:Прекрасно! Еще лучше, если б Вы скопировали сюда эти сценарии или дали на них ссылку.

Пожалуйста. Надеюсь, что тут не потрут ссылку на Минфин.
https://minfin.com.ua/users/perezdecuellar/
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:55

  Striker написав:
  fler написав:Прекрасно! Еще лучше, если б Вы скопировали сюда эти сценарии или дали на них ссылку.

Пожалуйста. Надеюсь, что тут не потрут ссылку на Минфин.
https://minfin.com.ua/users/perezdecuellar/

Не потрут :) Финансы и Минфин - это одна компания (если кто еще не знает).
Спасибо за ссылку, сходил, отметился у старого друга. А то он нас совсем забыл..

Некоторые моменты у него спорные, но в целом он умничка,растет на глазах. Только излишне эмоциональный, помню...
Mozart
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть ещё мысль что трэнд выхода нерезов притормозился, в связи с победой Байдена (или в связи с окончанием президентской гонки в целом). Возможно в овгз войдут новые фигуры, т.к. гривна демонстрирует завидную для соседей стабильность. Но как по мне евро - более привлекательный актив, который может прибавить 10% к доллару уже в этом году. 10% для гривны на данном этапе неподъемный барьер в любую из сторон. Конечно вливания нерезов могут снова опустить курс до 24.

  prodigy написав:когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмен

а 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24
у Альфы бывают ошибки прогнозирования, но в целом банка торгует валютой консервативно выше рынка, это конкорд любит продать по .25 а уже через день выставить покупку по .30 (цифры с потолка - для примера). ЧР настроен на рост, его можно понять набрались дорогого доллара под выход нерезов а тут смена трэнда, сша перестало пылесосить доллар на выборы а доходных мест куда пристроиться под гарантии правительства не так уж и много, я лично ожидаю 1е дно в районе 27,80 в течении следующей недели.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:53

  холява написав:Привет ЧИК .
Ну вот скажите мне, мог ли это придумать человек без гениальной извилины по юмору ?
Чувство юмора -по нему определяют психическое здоровье человека !
Все меньше и меньше остается людей , которые генерируют что то продуктивное , новое .
И на замену ........Вы видели , что на замену ?

здрасти :) я вообще в последнее время отдалился от юмора и сатиры, в вайбере кидают ссылки, а сам не ищу. сча пересматриваю-переслушиваю старое и новое. забаненых на ютубе нема, но дам пару ссылок для "затравки" на то, шо с утра посмотрел и посмеялся :D
https://www.youtube.com/watch?v=0ymRmQf5MAM
https://www.youtube.com/watch?v=wgbOOCm ... e=youtu.be
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:07

Камала - Наша цель поддержать экономику
Байден - Мы обратим вспять эпидемию коронавируса, не считаясь с затратами.


И что это означает ? Да прольётся денежный дождь ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:55

  freeze написав:Камала - Наша цель поддержать экономику
Байден - Мы обратим вспять эпидемию коронавируса, не считаясь с затратами.


И что это означает ? Да прольётся денежный дождь ?

Если прольется, то на кого ? Камала с Байденом латентные трамписты ) и будут поддерживать реальный сектор производства. Мне вот интересно как победившая половина, которая состоит из всяких там меньшинств, будет загонять под шконку реднеков с их традиционными ценностями.
tumos
 
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