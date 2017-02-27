Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
Востаннє редагувалось Striker в Нед 08 лис, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
+1грн за пиар
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
Прекрасно! Еще лучше, если б Вы скопировали сюда эти сценарии или дали на них ссылку.
есть ещё мысль что трэнд выхода нерезов притормозился, в связи с победой Байдена (или в связи с окончанием президентской гонки в целом). Возможно в овгз войдут новые фигуры, т.к. гривна демонстрирует завидную для соседей стабильность. Но как по мне евро - более привлекательный актив, который может прибавить 10% к доллару уже в этом году. 10% для гривны на данном этапе неподъемный барьер в любую из сторон. Конечно вливания нерезов могут снова опустить курс до 24.
prodigy написав:когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмен
а 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24
у Альфы бывают ошибки прогнозирования, но в целом банка торгует валютой консервативно выше рынка, это конкорд любит продать по .25 а уже через день выставить покупку по .30 (цифры с потолка - для примера). ЧР настроен на рост, его можно понять набрались дорогого доллара под выход нерезов а тут смена трэнда, сша перестало пылесосить доллар на выборы а доходных мест куда пристроиться под гарантии правительства не так уж и много, я лично ожидаю 1е дно в районе 27,80 в течении следующей недели.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
холява написав:Привет ЧИК . Ну вот скажите мне, мог ли это придумать человек без гениальной извилины по юмору ? Чувство юмора -по нему определяют психическое здоровье человека ! Все меньше и меньше остается людей , которые генерируют что то продуктивное , новое . И на замену ........Вы видели , что на замену ?
freeze написав:Камала - Наша цель поддержать экономику Байден - Мы обратим вспять эпидемию коронавируса, не считаясь с затратами.
И что это означает ? Да прольётся денежный дождь ?
Если прольется, то на кого ? Камала с Байденом латентные трамписты ) и будут поддерживать реальный сектор производства. Мне вот интересно как победившая половина, которая состоит из всяких там меньшинств, будет загонять под шконку реднеков с их традиционными ценностями.