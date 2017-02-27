Додано: Нед 08 лис, 2020 10:33

prodigy написав: когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмен



а 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24 когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмена 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24

есть ещё мысль что трэнд выхода нерезов притормозился, в связи с победой Байдена (или в связи с окончанием президентской гонки в целом). Возможно в овгз войдут новые фигуры, т.к. гривна демонстрирует завидную для соседей стабильность. Но как по мне евро - более привлекательный актив, который может прибавить 10% к доллару уже в этом году. 10% для гривнынеподъемный барьер в любую из сторон. Конечно вливания нерезов могут снова опустить курс до 24.у Альфы бывают ошибки прогнозирования, но в целом банка торгует валютой консервативно выше рынка, это конкорд любит продать по .25 а уже через день выставить покупку по .30 (цифры с потолка - для примера). ЧР настроен на рост, его можно понять набрались дорогого доллара под выход нерезов а тут смена трэнда, сша перестало пылесосить доллар на выборы а доходных мест куда пристроиться под гарантии правительства не так уж и много, я лично ожидаю 1е дно в районе 27,80 в течении следующей недели.