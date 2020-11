As President, I will make it clear to the Kremlin that it must end its aggression toward and occupation of Ukraine. A Biden-Harris administration will ensure that Ukraine gets the economic and military support that it needs, including lethal weapons...



Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие