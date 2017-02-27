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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6746674767486749

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 202
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
0%
1
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

As President, I will make it clear to the Kremlin that it must end its aggression toward and occupation of Ukraine. A Biden-Harris administration will ensure that Ukraine gets the economic and military support that it needs, including lethal weapons...

Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие


https://joebiden.com/2020/08/24/stateme ... SIOQ1AVWTw

видео 5ти летней давности но в нем по полочкам пошаговая инструкция высшему руководству страны, надеюсь Президент Зеленский с ней тоже ознакомится.

На мой взгляд Украину наконец поставят в жёсткие экономические и политические рамки, потому что Байден (как никто другой в США) понимает откуда растут ноги у нашей коррупции. В то же время у Зеленского открываются новые возможности, поскольку Байден не связан бизнес-интересами с рф поэтому имеет более объективную оценку Украино-Российского конфликта, чем Трамп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:35

  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?

Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:51

  sergey_sryvkin написав:Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.


Ну что же поверим вашему отцу на слово. Хотя надо поспрашивать и других отцов.
В Итонском колледже в Британии старшие ученики официально могли пороть младших вплоть до 1987 года. В греческих начальных школах телесные наказания были прямо запрещены только в 2005 году, в Канаде — в 2004-м, в Коста-Рике — с 2008-го. Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются в Сингапуре по отношению к мальчикам. Можно найти информацию и по общественных школах южных штатов США. Это так на вскидку.
Так что там про совковую мерзоту ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:14

  tumos написав:
  sergey_sryvkin написав:Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.


Ну что же поверим вашему отцу на слово. Хотя надо поспрашивать и других отцов.
В Итонском колледже в Британии старшие ученики официально могли пороть младших вплоть до 1987 года. В греческих начальных школах телесные наказания были прямо запрещены только в 2005 году, в Канаде — в 2004-м, в Коста-Рике — с 2008-го. Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются в Сингапуре по отношению к мальчикам. Можно найти информацию и по общественных школах южных штатов США. Это так на вскидку.
Так что там про совковую мерзоту ?


Pink Floyd в своём вечном хите и официальном видео хорошо описал то время.
Как раз там учитель забойно указкой фигачит по запуганным английским школьникам.
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U

Касательно своего обучения в школе, не помню ни разу, чтобы учитель кого-то ударил хоть раз. :wink: Был бы вселенский скандал :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:28

Андрей Андреевич Громыко ухитрился первым поздравить Байдена :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Альфа банк тем временем изменил курс для онлайна с 28.24 на 28.30.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mozart написав:Только излишне эмоциональный, помню...

Це Ви своєму адміну-українофобу розкажіть, скількох він забанив безстроково і Переса, в тому числі, за проукраїнську позицію, що якби природньо на українському форумі, чи не так пане Моцарте? Га? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:47

  Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра. :D

Это тот шо с авой лупатого афроамериканца? , странно :? ...
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:09

  unlock написав:А Альфа банк тем временем изменил курс для онлайна с 28.24 на 28.30.

альфа щедростью никогда не отличалась...
курсы а-банка
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:13

  sergey_sryvkin написав:
  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?

Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.


Идеализм .

Уровень образования предполагает набор знаний , который должен быть .
Когда я употребил слово била , это не значит , что на шее оставались рубцы и кровавые полосы .
Вам трудно будет обьяснить , но сейчас некоторые выпускники мединститутов ставят диагнозы обратившись к Интернету.
Там же спрашивают о назначении курса лечения .
А результат образования , мы сейчас все видим .
К сказанному добавить нечего.
К последнему курсу в моей группе дошло 6 человек .
но это были и остаются сейчас супер специалистами .
Совок ненавижу , но надо быть объективным .
На Металлургов 28.38-28.45 .
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