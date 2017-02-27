As President, I will make it clear to the Kremlin that it must end its aggression toward and occupation of Ukraine. A Biden-Harris administration will ensure that Ukraine gets the economic and military support that it needs, including lethal weapons...
Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие
видео 5ти летней давности но в нем по полочкам пошаговая инструкция высшему руководству страны, надеюсь Президент Зеленский с ней тоже ознакомится.
На мой взгляд Украину наконец поставят в жёсткие экономические и политические рамки, потому что Байден (как никто другой в США) понимает откуда растут ноги у нашей коррупции. В то же время у Зеленского открываются новые возможности, поскольку Байден не связан бизнес-интересами с рф поэтому имеет более объективную оценку Украино-Российского конфликта, чем Трамп
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.
sergey_sryvkin написав:Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.
Ну что же поверим вашему отцу на слово. Хотя надо поспрашивать и других отцов. В Итонском колледже в Британии старшие ученики официально могли пороть младших вплоть до 1987 года. В греческих начальных школах телесные наказания были прямо запрещены только в 2005 году, в Канаде — в 2004-м, в Коста-Рике — с 2008-го. Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются в Сингапуре по отношению к мальчикам. Можно найти информацию и по общественных школах южных штатов США. Это так на вскидку. Так что там про совковую мерзоту ?
sergey_sryvkin написав:Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.
Ну что же поверим вашему отцу на слово. Хотя надо поспрашивать и других отцов. В Итонском колледже в Британии старшие ученики официально могли пороть младших вплоть до 1987 года. В греческих начальных школах телесные наказания были прямо запрещены только в 2005 году, в Канаде — в 2004-м, в Коста-Рике — с 2008-го. Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются в Сингапуре по отношению к мальчикам. Можно найти информацию и по общественных школах южных штатов США. Это так на вскидку. Так что там про совковую мерзоту ?
Striker написав:Perez на своей ветке уже давно разложил по полочкам возможные сценарии на ближайшие недели и когда нужно будет действовать, а тут такое ощущение, что народ собрался ради того, чтобы поговорить о жизни и друг друга пообвинять в чём-то. Всем добра.
Это тот шо с авой лупатого афроамериканца? , странно ...
холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Щось не зрозуміло, чи це у вас ідеалізм, чи наївність. Лінійкою за квадратні рівняння... Ця совкова мерзота била дітей лінійками не заради рівнянь, а тому, що їм подобалося їх бити. Я пам'ятаю, що "кращий вчитель року" у моїй школі робив з першоклашками у 80-ті, а мій покійний батько розповідав про своє навчання у радянській школі у 40-50 роки, та як халдеї катували учнів. Най совок горить у пеклі.
Идеализм .
Уровень образования предполагает набор знаний , который должен быть . Когда я употребил слово била , это не значит , что на шее оставались рубцы и кровавые полосы . Вам трудно будет обьяснить , но сейчас некоторые выпускники мединститутов ставят диагнозы обратившись к Интернету. Там же спрашивают о назначении курса лечения . А результат образования , мы сейчас все видим . К сказанному добавить нечего. К последнему курсу в моей группе дошло 6 человек . но это были и остаются сейчас супер специалистами . Совок ненавижу , но надо быть объективным . На Металлургов 28.38-28.45 .