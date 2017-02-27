Додано: Нед 08 лис, 2020 16:04

matroSkin написав: AlexxK

Спасибо за обзор.

Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет? Спасибо за обзор.Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?

Добрый день.Кроме «Байден-эйфории», как Вы удачно выразились, на мой взгляд, значительное влияние оказала отличная статистика из Китая, вот уже вторую неделю радующая глобальных инвесторов. Плюс заявления ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу. Конечно, пока это только намерения, но, как говорится – покупай на слухах, продавай на фактах! Все срослось на уходящей неделе, и доллар провалился против всего – и рисковых, и тихих гаваней, и фонды. Это что касается ослабления бакса на этой неделе.Более глобально, на мой взгляд, до конца года сохранится статус-кво (разве что золото допрыгнет до хаев). Изменить его не смогут ни Трамп с его возможными судами (ну может людей на улицы выведет, во что я практически не верю), ни регулятор, который ничего в своей политике менять не собирается, как мы узнали на этой неделе, ни минфин с его невеликими, скажем прямо, планами привлечения до конца года.Пауэлл вообще держался до последнего в противостоянии с Трампом по поводу ослабления доллара. В связи с уходом (почти неизбежным) последнего со своего поста, регулятор может вернуться к прежней политике ужесточения, я не исключаю и такой вариант. Это более вероятно, чем «эмиссионно-инфляционный» сценарий в духе Трампа.