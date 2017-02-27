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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6747674867496750

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 202
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
0%
1
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:57

  freeze написав:Андрей Андреевич Громыко ухитрился первым поздравить Байдена :lol:
Зображення


В СССР из советской верхушки с масонами имели право контактировать только два человека - Громыко и Андропов. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:04

  matroSkin написав:AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?

Добрый день.
Кроме «Байден-эйфории», как Вы удачно выразились, на мой взгляд, значительное влияние оказала отличная статистика из Китая, вот уже вторую неделю радующая глобальных инвесторов. Плюс заявления ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу. Конечно, пока это только намерения, но, как говорится – покупай на слухах, продавай на фактах! Все срослось на уходящей неделе, и доллар провалился против всего – и рисковых, и тихих гаваней, и фонды. Это что касается ослабления бакса на этой неделе.
Более глобально, на мой взгляд, до конца года сохранится статус-кво (разве что золото допрыгнет до хаев). Изменить его не смогут ни Трамп с его возможными судами (ну может людей на улицы выведет, во что я практически не верю), ни регулятор, который ничего в своей политике менять не собирается, как мы узнали на этой неделе, ни минфин с его невеликими, скажем прямо, планами привлечения до конца года.
Пауэлл вообще держался до последнего в противостоянии с Трампом по поводу ослабления доллара. В связи с уходом (почти неизбежным) последнего со своего поста, регулятор может вернуться к прежней политике ужесточения, я не исключаю и такой вариант. Это более вероятно, чем «эмиссионно-инфляционный» сценарий в духе Трампа.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:16

  vitaliian написав:есть ещё мысль что трэнд выхода нерезов притормозился, в связи с победой Байдена (или в связи с окончанием президентской гонки в целом). Возможно в овгз войдут новые фигуры, т.к. гривна демонстрирует завидную для соседей стабильность. Но как по мне евро - более привлекательный актив, который может прибавить 10% к доллару уже в этом году. 10% для гривны на данном этапе неподъемный барьер в любую из сторон. Конечно вливания нерезов могут снова опустить курс до 24.

  prodigy написав:когда в марте все уже знали с 12 марта локдаун, Альфа продолжал наливать онлайн дешевый долл по смешному курсу (25,00 +/-), и даже банк не тормознул обмен

а 27 марта Альфа на себя по 28,0...так что не надо мудрствовать-берите пока Альфа дешево наливает по 28,24
у Альфы бывают ошибки прогнозирования, но в целом банка торгует валютой консервативно выше рынка, это конкорд любит продать по .25 а уже через день выставить покупку по .30 (цифры с потолка - для примера). ЧР настроен на рост, его можно понять набрались дорогого доллара под выход нерезов а тут смена трэнда, сша перестало пылесосить доллар на выборы а доходных мест куда пристроиться под гарантии правительства не так уж и много, я лично ожидаю 1е дно в районе 27,80 в течении следующей недели.

Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:46

  AlexxK написав:
  matroSkin написав:AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?

Добрый день.
Кроме «Байден-эйфории», как Вы удачно выразились, на мой взгляд, значительное влияние оказала отличная статистика из Китая, вот уже вторую неделю радующая глобальных инвесторов. Плюс заявления ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу. Конечно, пока это только намерения, но, как говорится – покупай на слухах, продавай на фактах! Все срослось на уходящей неделе, и доллар провалился против всего – и рисковых, и тихих гаваней, и фонды. Это что касается ослабления бакса на этой неделе.
Более глобально, на мой взгляд, до конца года сохранится статус-кво (разве что золото допрыгнет до хаев). Изменить его не смогут ни Трамп с его возможными судами (ну может людей на улицы выведет, во что я практически не верю), ни регулятор, который ничего в своей политике менять не собирается, как мы узнали на этой неделе, ни минфин с его невеликими, скажем прямо, планами привлечения до конца года.
Пауэлл вообще держался до последнего в противостоянии с Трампом по поводу ослабления доллара. В связи с уходом (почти неизбежным) последнего со своего поста, регулятор может вернуться к прежней политике ужесточения, я не исключаю и такой вариант. Это более вероятно, чем «эмиссионно-инфляционный» сценарий в духе Трампа.

Сценарій, як із По та Зе: я вам нічого не обіцяв.
І голосували не за Б а проти Т.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
многие и в 1й рывок не верили а я успел запрыгнуть в евро по 1,14.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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