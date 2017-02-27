В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки"
Успіхів!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05
В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки"
Успіхів!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:52
Ого. А это уже круто.
Мое уважение пану Халяве, а так же всем кто помогает другим, потому что может, а не ради денег...
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17
Amat
Не Все , не Все так безоблачно .
Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:05
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Критикуют за взгляды ....
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