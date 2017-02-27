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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 202
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
0%
1
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05

  freeze написав:Камала - Наша цель поддержать экономику
Байден - Мы обратим вспять эпидемию коронавируса, не считаясь с затратами.


И что это означает ? Да прольётся денежный дождь ?

В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки"

Успіхів!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:52

  freeze написав:
  холява написав:Дед Мороз

Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !


Хочу сказать пане Холяве своё большое спасибо, знаю нескольких человек на форуме, которым он реально помог.
В том числе и мне хорошо помог советом по поведению в одном серъезном криминальном уголовном наезде на мою семью. Я кое-что сразу переосмыслил и понял.
И Yuri_T большое спасибо.
Иногда виртуальный форум сильно помогает в жизни :D


Ого. А это уже круто.
Мое уважение пану Халяве, а так же всем кто помогает другим, потому что может, а не ради денег...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17

Amat

Не Все , не Все так безоблачно .

Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:05

  холява написав:Amat

Не Все , не Все так безоблачно .

Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .

А почему красный ?
Не понял, честно
Amat
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Критикуют за взгляды ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:17

это будем смотреть?

  proftpd66 написав:Ориентир 10-20 число Июня 2021

Вариант#1
Слили по 28.25 на 8 месяцев


12% (9.8%) годовых
28.25+1.845 = 30.095


10% (8.2%) годовых
28.25+1.54 = 29.8


Вариант#2
Слили по 28.75 на 5-6 месяцев (взял 6 месяцев)

12% (9.8%) годовых
28.75+1.4087 = 30.158


10% (8.2%) годовых
28.75+1.178 = 29.92

Вариант#3
Слили по 27.5 на 8-9 месяцев (взял 9 месяцев)

12% (9.8%) годовых
27.5+2.021 = 29.521

10% (8.2%) годовых
27.5+1.691 = 29.2
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:31

  tumos написав: Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются

Так что там про совковую мерзоту ?


Не треба плутати покарання з побиттям.
sergey_sryvkin
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