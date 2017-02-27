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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05
freeze написав:
Камала - Наша цель поддержать экономику
Байден - Мы обратим вспять эпидемию коронавируса
, не считаясь с затратами.
И что это означает ? Да прольётся денежный дождь ?
В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки"
Успіхів!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 08 лис, 2020 20:52
freeze написав: холява написав:Дед Мороз
Деда , я считаю , что Фриз Уникальный , миролюбивый , не обидчивый человек !
Хочу сказать пане Холяве своё большое спасибо, знаю нескольких человек на форуме, которым он реально помог.
В том числе и мне хорошо помог советом по поведению в одном серъезном криминальном уголовном наезде на мою семью. Я кое-что сразу переосмыслил и понял.
И Yuri_T большое спасибо.
Иногда виртуальный форум сильно помогает в жизни
Ого. А это уже круто.
Мое уважение пану Халяве, а так же всем кто помогает другим, потому что может, а не ради денег...
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Amat
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17
Amat
Не Все , не Все так безоблачно .
Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .
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холява
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:05
холява написав:Amat
Не Все , не Все так безоблачно .
Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .
А почему красный ?
Не понял, честно
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:31
Критикуют за взгляды ....
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холява
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Додано: Пон 09 лис, 2020 00:17
это будем смотреть?
proftpd66 написав:Ориентир 10-20 число Июня 2021Вариант#1
Слили по 28.25 на 8 месяцев
12% (9.8%) годовых
28.25+1.845 = 30.095
10% (8.2%) годовых
28.25+1.54 = 29.8Вариант#2
Слили по 28.75 на 5-6 месяцев
(взял 6 месяцев)
12% (9.8%) годовых
28.75+1.4087 = 30.158
10% (8.2%) годовых
28.75+1.178 = 29.92Вариант#3
Слили по 27.5 на 8-9 месяцев
(взял 9 месяцев)
12% (9.8%) годовых
27.5+2.021 = 29.521
10% (8.2%) годовых
27.5+1.691 = 29.2
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 02:31
tumos написав:
Телесные наказания официально разрешены и активно практикуются
Так что там про совковую мерзоту ?
Не треба плутати покарання з побиттям.
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