RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 202
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
0%
1
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:05

  холява написав:Amat

Не Все , не Все так безоблачно .

Я уже подумываю взять себе погоняло " Красный психиатр" .

А почему красный ?
Не понял, честно
Amat
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Критикуют за взгляды ....
холява
2
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2896 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:34

Банки РФ скоро будут платить по рублевым депозитам, сколько еще недавно платили по долларовым, прогнозирует крупнейший частный банк страны. Центробанк РФ, скорее всего, еще понизит ключевую ставку на выходе из кризиса, в то время как банкам нет смысла удерживать вклады населения высокими процентами, тем более, что денег много и у компаний, а инвестиционная активность невысока.

где-то подобное я уже видел :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2596 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6748674967506751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2028, 2029, 2030
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20298 2603582
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 17:41
OptiX
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674749
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 130904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.