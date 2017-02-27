А почему красный ?
Не понял, честно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:05
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Критикуют за взгляды ....
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:34
Банки РФ скоро будут платить по рублевым депозитам, сколько еще недавно платили по долларовым, прогнозирует крупнейший частный банк страны. Центробанк РФ, скорее всего, еще понизит ключевую ставку на выходе из кризиса, в то время как банкам нет смысла удерживать вклады населения высокими процентами, тем более, что денег много и у компаний, а инвестиционная активность невысока.
где-то подобное я уже видел
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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