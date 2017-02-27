Банки РФ скоро будут платить по рублевым депозитам, сколько еще недавно платили по долларовым, прогнозирует крупнейший частный банк страны. Центробанк РФ, скорее всего, еще понизит ключевую ставку на выходе из кризиса, в то время как банкам нет смысла удерживать вклады населения высокими процентами, тем более, что денег много и у компаний, а инвестиционная активность невысока.
где-то подобное я уже видел
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Я ж вам давно говорил, что мозги у этих животных окончательно пропиты.
Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.
По словам Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 млрд долларов (по оценке Forbes), политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения». В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir (его результаты публикуют «Ведомости»). Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро. Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%. Цифра в 75%, озвученная Дерипаской, в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял. С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала).