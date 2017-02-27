Накакого покупать, ждать дна, оно скоро.
Альфа снова продаёт по .24 не прошёл вчерашний финт с .30, все лохи куда-то разбежались.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:46
Накакого покупать, ждать дна, оно скоро.
Альфа снова продаёт по .24 не прошёл вчерашний финт с .30, все лохи куда-то разбежались.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:56
Поддерживаю, покупайте "на все", помогите экспортерам слиться хотя бы по 28+, а не по 27 А то им будет грустно получать десятки миллионов прибыли вместо сотни миллионов
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:23
Юнекс онлайн 28.13
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.11.2020..................28,1228
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и ненадолго остановились. К 11 сузили спред до 1.5 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. Постояв немного в балансе, к 12 снизились на 2 копейки и расширили спред до 2 копеек. Сегодня торговля пока выглядит достаточно равновесной.
Просевший за выходные индекс доллара сегодня с утра начал расти и к настоящему времени вышел на уровень вечера пятницы. Считаем его стабильным. Котировки евро также смотрят вниз.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже открытия.
НБУ в пятницу купил плановые 20 млн.
Анализ ликвидности порадовал: в НБУ забыли про выходные и датировали анализ субботой На цифры это не влияет.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Отдельные движения были существенными, но все уравновесилось. Добавило ликвидности очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов. Немного также добавила пятничная интервенция с небольшим довеском от четверга. Наиболее сильным фактором в противовес стал возврат тендерного рефинанса. С учетом дорочного погашения посреди недели получается, что все 10 млрд, выданные в прошлую пятницу возвращены. Новый рефинанс выдан в очень небольших количествах 4 банкам. Остальная прибавка ликвидности ушла в суточные сертификаты, казначейство и наличку.
В четверг объем валютного рынка вырос с 346.4 до 508.9 млн. Чистый спрос составил около 489 млн. Я, пожалуй, еще раз удивлюсь столь высоким оборотам при серьезной курсовой динамике. Клиентское предложение значительно выросло и серьезно превысило незначительно увеличившийся спрос.
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:50
Шанси побачити в коротко - та середньостроковій перспективі долар по 29,00 все ще (імхо) зберігаються...
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54
Да, все верно, учитывая текущую паническую надбавку, сейчас ЭОК на уровне 24.50.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:11
шансы есть всегда, как и по 35
но ЭОК 24.5!
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:19
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