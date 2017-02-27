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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6742674367446745>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 203
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:46

  Ethereum написав:https://news.rbc.ua/rus/economic/kurs-dollara-upast-nizhe-28-griven-prognoz-1604914359.html

Якщо пишуть вниз,значить треба купляти долар.

Накакого покупать, ждать дна, оно скоро.
  unlock написав:А Альфа банк тем временем изменил курс для онлайна с 28.24 на 28.30.


Альфа снова продаёт по .24 не прошёл вчерашний финт с .30, все лохи куда-то разбежались.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:56

  Ethereum написав:https://news.rbc.ua/rus/economic/kurs-dollara-upast-nizhe-28-griven-prognoz-1604914359.html

Якщо пишуть вниз,значить треба купляти долар.

Поддерживаю, покупайте "на все", помогите экспортерам слиться хотя бы по 28+, а не по 27 :) А то им будет грустно получать десятки миллионов прибыли вместо сотни миллионов :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:23

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.11.2020..................28,1228
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и ненадолго остановились. К 11 сузили спред до 1.5 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. Постояв немного в балансе, к 12 снизились на 2 копейки и расширили спред до 2 копеек. Сегодня торговля пока выглядит достаточно равновесной.
Просевший за выходные индекс доллара сегодня с утра начал расти и к настоящему времени вышел на уровень вечера пятницы. Считаем его стабильным. Котировки евро также смотрят вниз.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже открытия.

НБУ в пятницу купил плановые 20 млн.
Анализ ликвидности порадовал: в НБУ забыли про выходные и датировали анализ субботой :) На цифры это не влияет.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Отдельные движения были существенными, но все уравновесилось. Добавило ликвидности очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов. Немного также добавила пятничная интервенция с небольшим довеском от четверга. Наиболее сильным фактором в противовес стал возврат тендерного рефинанса. С учетом дорочного погашения посреди недели получается, что все 10 млрд, выданные в прошлую пятницу возвращены. Новый рефинанс выдан в очень небольших количествах 4 банкам. Остальная прибавка ликвидности ушла в суточные сертификаты, казначейство и наличку.

В четверг объем валютного рынка вырос с 346.4 до 508.9 млн. Чистый спрос составил около 489 млн. Я, пожалуй, еще раз удивлюсь столь высоким оборотам при серьезной курсовой динамике. Клиентское предложение значительно выросло и серьезно превысило незначительно увеличившийся спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:29

Alex2006 какой там ЄОК ? 24,50 :D
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:43

  alex10 написав:Alex2006 какой там ЄОК ? 24,50 :D

другой Alex писал о 8
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:50

Шанси побачити в коротко - та середньостроковій перспективі долар по 29,00 все ще (імхо) зберігаються...
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54

  alex10 написав:Alex2006 какой там ЄОК ? 24,50 :D

Да, все верно, учитывая текущую паническую надбавку, сейчас ЭОК на уровне 24.50.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:11

  vovakwasov написав:Шанси побачити в коротко - та середньостроковій перспективі долар по 29,00 все ще (імхо) зберігаються...
шансы есть всегда, как и по 35 :)
но ЭОК 24.5! :D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:19

  vovakwasov написав:Шанси побачити в коротко - та середньостроковій перспективі долар по 29,00 все ще (імхо) зберігаються...

Шансы 100%
Внешнее кредитование под низкий процент заморожено. Под конец года будет впрыск бюджетной гривны.
Сидите на попе ровно, все будет па30+
Zebra
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