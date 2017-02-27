Додано: Пон 09 лис, 2020 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0009.11.2020..................Гривна укрепилась на 1.5 копейки.Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и ненадолго остановились. К 11 сузили спред до 1.5 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. Постояв немного в балансе, к 12 снизились на 2 копейки и расширили спред до 2 копеек. Сегодня торговля пока выглядит достаточно равновесной.Просевший за выходные индекс доллара сегодня с утра начал расти и к настоящему времени вышел на уровень вечера пятницы. Считаем его стабильным. Котировки евро также смотрят вниз.Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже открытия.НБУ в пятницу купил плановые 20 млн.Анализ ликвидности порадовал: в НБУ забыли про выходные и датировали анализ субботойНа цифры это не влияет.Остатки на коррсчетах практически не изменились. Отдельные движения были существенными, но все уравновесилось. Добавило ликвидности очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов. Немного также добавила пятничная интервенция с небольшим довеском от четверга. Наиболее сильным фактором в противовес стал возврат тендерного рефинанса. С учетом дорочного погашения посреди недели получается, что все 10 млрд, выданные в прошлую пятницу возвращены. Новый рефинанс выдан в очень небольших количествах 4 банкам. Остальная прибавка ликвидности ушла в суточные сертификаты, казначейство и наличку.В четверг объем валютного рынка вырос с 346.4 до 508.9 млн. Чистый спрос составил около 489 млн. Я, пожалуй, еще раз удивлюсь столь высоким оборотам при серьезной курсовой динамике. Клиентское предложение значительно выросло и серьезно превысило незначительно увеличившийся спрос.