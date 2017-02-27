1.С одной стороны экономика -наркоманская - одолжить-потратить-одолжить еще-повысить минималку-снова одолжить-дорогу отремонтировать на ОВГЗшные деньги - и т.п. по кругу. Задерживают внешние инъекции, не беда ,есть внутренние, недостаточно внутренних, не беда,начнем разговоры о повышении ФГВ, больше деполюдей,больше денег будет на затыкание дыр, не растет достаточными темпами прирост деполюдей, есть станок в конце то концов и т.п.
Как бы не заработанные,но рассованные на те,или иные цели деньги, влияют на курс национальной валюты в принципе понижательно. Высокий уровень тела долга (если верить указанным в презентации бюджета данным, 439,3 миллиарда гривен уйдет на погашение государственного долга, 160,5 миллиарда гривен - на его обслуживание), высокая цена обслуживания долга,
разбрасывание гривны с вертолета -увеличение минималки,нереальный рост ВВП, заложенный в том же бюджете,дефицит бюджета в 270 млрд.грн. - все это должно быть в курсе гривны , и в конечном итоге за все это веселье заплатим мы ,покупая валюту в обменках и товары, в той,или иной мере имеющие импортную составляющую.
2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
Многие запросили у анендодателей скидку за ноябрь, однако,пока общего языка не найдено. Не знаю,может оно все и перетрется и с задержкой все проплатят в 100% размере, учитывая, что декабрь на носе и никто съезжать сейчас не будет.
Но в любом случае арендодатели , образно говоря, с трудом вырвавшие арендную плату за ноябрь, будут осторожничать с тратами,инвестициями ,т.е. даже если кто и насобирал за годы на покупку авто,или метров,тормознут скорее всего(привет, РН ) и т.п., и скорее всего конвертнут что есть в валюту.
Так что, нищета нищетой, но думаю повышательный тренд по доллару не изменится.
Плюс предпразничные продажи по любе будут, и тележки будут затарены (пусть и меньше, чем обычно),и ноут,или аксесуар какой-нибудь на подарок к праздникам купят. Выручку торговцы конвертнут.
Поэтому сильного отката доллара, как это было в начале лета -не ожидаю,небольшая коррекция,да назрела.
Есть время остановиться, подумать, декабрь должет вернуть стрелку вверх на валютном рынке.
Никто конечно не может озвучить прогонозы по курсу валют точно.
Однако,то ,что экономика на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции лёгких) - это точно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 09 лис, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
1.С одной стороны экономика -наркоманская - одолжить-потратить-одолжить еще-повысить минималку-снова одолжить-дорогу отремонтировать на ОВГЗшные деньги - и т.п. по кругу. Задерживают внешние инъекции, не беда ,есть внутренние, недостаточно внутренних, не беда,начнем разговоры о повышении ФГВ, больше деполюдей,больше денег будет на затыкание дыр, не растет достаточными темпами прирост деполюдей, есть станок в конце то концов и т.п.
Как бы не заработанные,но рассованные на те,или иные цели деньги, влияют на курс национальной валюты в принципе понижательно. Высокий уровень тела долга (если верить указанным в презентации бюджета данным, 439,3 миллиарда гривен уйдет на погашение государственного долга, 160,5 миллиарда гривен - на его обслуживание), высокая цена обслуживания долга,
разбрасывание гривны с вертолета -увеличение минималки,нереальный рост ВВП, заложенный в том же бюджете,дефицит бюджета в 270 млрд.грн. - все это должно быть в курсе гривны , и в конечном итоге за все это веселье заплатим мы ,покупая валюту в обменках и товары, в той,или иной мере имеющие импортную составляющую.
2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
Многие запросили у анендодателей скидку за ноябрь, однако,пока общего языка не найдено. Не знаю,может оно все и перетрется и с задержкой все проплатят в 100% размере, учитывая, что декабрь на носе и никто съезжать сейчас не будет.
Но в любом случае арендодатели , образно говоря, с трудом вырвавшие арендную плату за ноябрь, будут осторожничать с тратами,инвестициями ,т.е. даже если кто и насобирал за годы на покупку авто,или метров,тормознут скорее всего(привет, РН ) и т.п., и скорее всего конвертнут что есть в валюту.
Так что, нищета нищетой, но думаю повышательный тренд по доллару не изменится.
Плюс предпразничные продажи по любе будут, и тележки будут затарены (пусть и меньше, чем обычно),и ноут,или аксесуар какой-нибудь на подарок к праздникам купят. Выручку торговцы конвертнут.
Поэтому сильного отката доллара, как это было в начале лета -не ожидаю,небольшая коррекция,да назрела.
Есть время остановиться, подумать, декабрь должет вернуть стрелку вверх на валютном рынке.
Никто конечно не может озвучить прогонозы по курсу валют точно.
Однако,то ,что экономика на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции лёгких) - это точно.
Она давно на искусственной поддержке
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
vovakwasov написав:Шанси побачити в коротко - та середньостроковій перспективі долар по 29,00 все ще (імхо) зберігаються...
Шансы 100% Внешнее кредитование под низкий процент заморожено. Под конец года будет впрыск бюджетной гривны. Сидите на попе ровно, все будет па30+
Ага, "раньше 30 не сливаться!!", помним, как вы обработали оленей в прошлом году и сбили кокнурентов на слив А сказки-пугалки все те же, скучно даже.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
V2 написав:Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
Всю весну (это большая часть второго квартала) непродуктовый ритейл простоял закрытый, а тут рассказывают про рост. Четвертый месяц подряд рост - это ж как раз после того как разрешили опять работать - конечно будет рост
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift