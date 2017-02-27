Додано: Пон 09 лис, 2020 13:19

Ситуация такая:1.С одной стороны экономика -наркоманская - одолжить-потратить-одолжить еще-повысить минималку-снова одолжить-дорогу отремонтировать на ОВГЗшные деньги - и т.п. по кругу.Задерживают внешние инъекции,не беда ,есть внутренние,недостаточно внутренних,не беда,начнем разговоры о повышении ФГВ,больше деполюдей,больше денег будет на затыкание дыр,не растет достаточными темпами прирост деполюдей,есть станок в конце то концов и т.п.Как бы не заработанные,но рассованные на те,или иные цели деньги, влияют на курс национальной валюты в принципе понижательно.Высокий уровень тела долга(если верить указанным в презентации бюджета данным, 439,3 миллиарда гривен уйдет на погашение государственного долга, 160,5 миллиарда гривен - на его обслуживание),высокая цена обслуживания долга,разбрасывание гривны с вертолета -увеличение минималки,нереальный рост ВВП, заложенный в том же бюджете,дефицит бюджета в 270 млрд.грн. -все это должно быть в курсе гривны ,и в конечном итоге за все это веселье заплатим мы ,покупая валюту в обменках и товары, в той,или иной мере имеющие импортную составляющую.2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.Мотивация:-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю-угрозы карантина выходного дня-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.Многие запросили у анендодателей скидку за ноябрь, однако,пока общего языка не найдено.Не знаю,может оно все и перетрется и с задержкой все проплатят в 100% размере, учитывая, что декабрь на носе и никто съезжать сейчас не будет.Но в любом случае арендодатели , образно говоря, с трудом вырвавшие арендную плату за ноябрь, будут осторожничать с тратами,инвестициями ,т.е. даже если кто и насобирал за годы на покупку авто,или метров,тормознут скорее всего(привет, РН) и т.п., и скорее всего конвертнут что есть в валюту.Так что, нищета нищетой, но думаю повышательный тренд по доллару не изменится.Плюс предпразничные продажи по любе будут, и тележки будут затарены (пусть и меньше, чем обычно),и ноут,или аксесуар какой-нибудь на подарок к праздникам купят.Выручку торговцы конвертнут.Поэтому сильного отката доллара, как это было в начале лета -не ожидаю,небольшая коррекция,да назрела.Есть время остановиться, подумать,декабрь должет вернуть стрелку вверх на валютном рынке.Никто конечно не может озвучить прогонозы по курсу валют точно.Однако,то ,что экономика на ИВЛ(аппарате искусственной вентиляции лёгких) - это точно.