Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Хороший материал. Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных. Плюс аренда не растет ,ну вообще не растет уже с два годика,только компенсационные за экплуатационку повысились, плюс задержки с проплатами от арендаторов многих. С другой стороны заметил, что чем выше курсы растут валютные, тем охотнее люди тратят, типа купить сегодня, а то завтра может быть дороже. Не знаю, как с доходами у людей, но лично мне деньги стали даваться с большим напрягом. На бытовом уровне в экономическом плане ощущается какой-то застой,депрессия. Доверия в гривне все-таки нет.
И вот , кстати,еще - одни возможный вариант ослабления спроса на валюту: https://news.finance.ua/ua/news/-/48173 ... ano-na-110 Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.“Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Всього за 10 місяців цього року бюджет виконаний на 99%".
Что это означает - теневой прибыли, свободного кеша на покупку валюты, необъятного черного нала в стране реально стало на несколько грамм меньше.
Образно говоря, какой-нибудь дядька вместо 10 млн. баксов купит 7-9 млн. баксов.
Также, к слову, фактор для снижения спроса на валюту. Если бы экономика крутилась на норм. оборотах, если бы все винтики теневой системы вертелись как раньше - совершенно иные цифры были бы на окнах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
"23.10.2020 Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело №826/20221/16-ц по иску семьи Суркисов к ПриватБанку о взыскании вкладов на 1 млрд грн, которые попали под принудительную конвертацию в акции банка (bail-in) во время его национализации в декабре 2016 года.
Согласно судебным материалам, это дело будет рассматриваться по правилам общего производства. Судебное заседание назначено на 4 декабря."
Все это остается: 1.Беня 2.Суркисы 3.ОПЗЖ с КСУ 4.Русский долг Януковича 3 млрд.дол. 5.Грядущий рост цен на энергоносители в мире,который рано, или поздно начнется с соответствующими последствиями для внешнего сальдо 6.Газовая труба, которой может быть "труба" вполне в обозримом будущем 7.Раскачка лодки внутри, которую с учетом Байдена начнут качать еще сильнее. 8.Байдену,к слову, не совсем до нас будет, учитывая огромные внутренние эк.проблемы штатов, и перспективы ослабления доллара на валютных рынках мира еще сильнее. 9.Коктейль Молотова в виде долгов,дефицита, дисбалансов и подозрительных как минимум гос.облигаций. 10.Ну и, что то оно все в сумме создает риски внеочередных (слишком много игроков заинтересовано, плюс неуправляемость и т.п.), и не трудно догадаться вектор валюты во время подготовки к ним.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
freeze написав:Национальный Банк Молдовы снизил базисную ставку до нового исторического минимума - 2,65% годовых
Исполком НБМ пояснил, что решение направлено на поддержку внутреннего совокупного спроса, процесса кредитования и экономики в целом.
Вот это красавцы! И это Молдова??? Финансы этой страны уже работают по обычным мировым традициям.
Вопрос к модерации. Вчера тут большинство сообщений касалось Трампа и Байдена и ни одного не было про курсы валют. Мое сообщение с прогнозом падения курса доллара в Украине в ноябре по двум значимым причинам модераторы удалили!!!, а тот понос не по теме валютной ветки оставили. В чем проблема??? Неужели заинтересованные банки так затарились валютой задорого?
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Да, бизнес схемы касательно розничных продаж кардинально меняются. Супермаркетам сейчас не позавидуешь. а на минуточку - владеют сетями ведь наши олигархи, которые влияют на принятие законодательства в Украине. Следовательно началась война различных типов розничного бизнеса. Предполагаю, что олигархи победят, потому что ничто не сможет отучить людей пощупать товар, оценить комфортные условия, высокий уровень сервиса и привлекательно-завлекательные мероприятия супермаркетов (яркое освещение, музыкальное сопровождение, запах дорогого кофе с коньяком и т.д.)
Но вопрос этот требует тщательной аналитики, чтобы сделать правильные выводы бизнесу.
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Да, бизнес схемы касательно розничных продаж кардинально меняются. Супермаркетам сейчас не позавидуешь. а на минуточку - владеют сетями ведь наши олигархи, которые влияют на принятие законодательства в Украине. Следовательно началась война различных типов розничного бизнеса. Предполагаю, что олигархи победят, потому что ничто не сможет отучить людей пощупать товар, оценить комфортные условия, высокий уровень сервиса и привлекательно-завлекательные мероприятия супермаркетов (яркое освещение, музыкальное сопровождение, запах дорогого кофе с коньяком и т.д.)
Но вопрос этот требует тщательной аналитики, чтобы сделать правильные выводы бизнесу.
Розница у нас существует только благодаря сетям. Мелочь занимается в основном переливанием из пустого в порожнее. Сети у нас существуют, не потому,что их владельцы такие умные, а потому, что наглые. Каждый из их бенефециаров в свое время либо что-нибудь скомуниздил через фонд госимущества, либо сидел на присоске к бюджету, либо тупо почти не платил налоги,всю прибыль складировал в офшоры, а потом из Кипра все это заводил назад под развитие, либо взяли мега кредиты в банке, а потом все мы по большому счету заплатили за эту невозвращенку.
Результат налицо: 1.Как я уже писал-на 1 тыс. дол. в Украине можно как-то прожить, но невозможно купить более менее авто,или метры достойные, или отдохнуть более менее, или эко-продуктами питаться. 2.Львиная часть нац.богатства в руках у минимального процента населения. 3.Более менее достойные доходы у тех, на кого государство хочет,да не может наложить лапу - у ай-ти. 4.Как то более менее выживают гастеры,за счет того, что опять же государство хочет,да не может. 5.Курс под 28-29, а не под 10 грн. за 1 доллар 6.Что касаемо мелких ФОПов,то более менее себя чувствуют лишь те, кто подсуетился в золотые годы 2005-2008 (первая половина) и создал себе мини золотой парашют. 7.Средний класс в стране минимален, -при средней зарплате в 400-500 дол. -конских сравнимых с европейскими тарифами и ценами на продукты и товары -курсах под тридцатку
средний клас в Украине понятие очень неоднозначное, при существующих ценах и курсе валют,вероятно лишь тех,кто имеет 1.5-2 можно отнести к таковым, как минимальная нижняя черта.
Касательно нижнего предела доллара. Указывал тут ранее, что не ниже 27-50, однако на моменте не верю даже в такие низы, при отскоке хотя бы на 5 коп. ниже 28 на прием, и 28 --28-10 на продажу - народ у нас ушлый , начнут подскребать мелочь по сусекам и тариться на все.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 09 лис, 2020 15:06, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Не знаю, как с доходами у людей, но лично мне деньги стали даваться с большим напрягом. На бытовом уровне в экономическом плане ощущается какой-то застой,депрессия
Так ото то! Нам цікаво, як справи у пересічних! Нащо нам ті рітейли/рептілоїди
А в пересічних справи зараз не айс, але і не голодомор!
Про себе скажу, що і так дивуюсь, що виручка далеко не втікає від минулорічної, але - як завжди я люблю це повторювати - що минулого року, я на умовних 10 000грн міг купити більше, ніж сьогодні!(а виручка - та ж! ) Виходить, що "як і завжди" - плавно скочуємось до низу... - ще й справді, ті настрої людей писимістичні - не хочуть зайве витрачати
- та й я думаю, що не ліз би в бетон, якщо б сидів у доларі. А так, як на 98% в депогривні - то, як тільки закінчаться депо - стрибаю в бетон! (просто, щоб хоч зберегти)
п. с. Але, єдине що всі надіяться - так це те, що треба протриматись до весни! А там буде легше, так як вакцина декількох країн вже на весну буде по-трохи доступна! А літом має бути, взагалі, - ла-фа!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 09 лис, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
После новостей об успешном прохождении третьей фазы испытаний вакцины Pfizer, скорой регистрации уже в этом месяце и плане по выпуску вакцины в количестве 50 миллионов доз уже до конца года и 1,3 миллиарда доз в следующем году, произошел сильный подъем оптимизма на европейских биржах и рост цены на нефть. Инвесторы надеются на скорое снятие ограничений и экономическое оживление. Даже уходящий президент Трамп издал по поводу вакцины Pfizer победный твит, на этот раз не забаненный Твиттером.
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов. По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
2.Еще раз о наркомании (финансовой). https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... parlamenti ..........Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у парламенті 2021 року Україна зможе уникнути дефолту завдяки переговорам з МВФ. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.... .
Дожились, едрена вошь. Основой фактор всего- роста,бюджета и т.п. Попрошайничество.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных.
Возможно оборот розничный считали по кассовым аппаратам, а их стало больше из-за введения обязательности РРО для частных предпринимателей