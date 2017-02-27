Додано: Пон 09 лис, 2020 14:57

buratinyo написав: V2 написав: Автор77 написав: 2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.

Мотивация:

-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю

-угрозы карантина выходного дня

-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки

-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей. 2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.Мотивация:-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю-угрозы карантина выходного дня-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.



За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.



Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.



В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос.

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос.



Да, бизнес схемы касательно розничных продаж кардинально меняются. Супермаркетам сейчас не позавидуешь. а на минуточку - владеют сетями ведь наши олигархи, которые влияют на принятие законодательства в Украине. Следовательно началась война различных типов розничного бизнеса. Предполагаю, что олигархи победят, потому что ничто не сможет отучить людей пощупать товар, оценить комфортные условия, высокий уровень сервиса и привлекательно-завлекательные мероприятия супермаркетов (яркое освещение, музыкальное сопровождение, запах дорогого кофе с коньяком и т.д.)



Но вопрос этот требует тщательной аналитики, чтобы сделать правильные выводы бизнесу. Да, бизнес схемы касательно розничных продаж кардинально меняются. Супермаркетам сейчас не позавидуешь. а на минуточку - владеют сетями ведь наши олигархи, которые влияют на принятие законодательства в Украине. Следовательно началась война различных типов розничного бизнеса. Предполагаю, что олигархи победят, потому что ничто не сможет отучить людей пощупать товар, оценить комфортные условия, высокий уровень сервиса и привлекательно-завлекательные мероприятия супермаркетов (яркое освещение, музыкальное сопровождение, запах дорогого кофе с коньяком и т.д.)Но вопрос этот требует тщательной аналитики, чтобы сделать правильные выводы бизнесу.

Розница у нас существует только благодаря сетям.Мелочь занимается в основном переливанием из пустого в порожнее.Сети у нас существуют, не потому,что их владельцы такие умные, а потому, что наглые.Каждый из их бенефециаров в свое времялибо что-нибудь скомуниздил через фонд госимущества,либо сидел на присоске к бюджету,либо тупо почти не платил налоги,всю прибыль складировал в офшоры, а потом из Кипра все это заводил назад под развитие,либо взяли мега кредиты в банке, а потом все мы по большому счету заплатили за эту невозвращенку.Результат налицо:1.Как я уже писал-на 1 тыс. дол. в Украине можно как-то прожить, но невозможно купить более менее авто,или метры достойные, или отдохнуть более менее, или эко-продуктами питаться.2.Львиная часть нац.богатства в руках у минимального процента населения.3.Более менее достойные доходы у тех, на кого государство хочет,да не может наложить лапу - у ай-ти.4.Как то более менее выживают гастеры,за счет того, что опять же государство хочет,да не может.5.Курс под 28-29, а не под 10 грн. за 1 доллар6.Что касаемо мелких ФОПов,то более менее себя чувствуют лишь те, кто подсуетился в золотые годы 2005-2008 (первая половина) и создал себе мини золотой парашют.7.Средний класс в стране минимален,-при средней зарплате в 400-500 дол.-конских сравнимых с европейскими тарифами и ценами на продукты и товары-курсах под тридцаткусредний клас в Украине понятие очень неоднозначное, при существующих ценах и курсе валют,вероятно лишь тех,кто имеет 1.5-2 можно отнести к таковым, как минимальная нижняя черта.Касательно нижнего предела доллара.Указывал тут ранее, что не ниже 27-50,однако на моменте не верю даже в такие низы,при отскоке хотя бы на 5 коп. ниже 28 на прием, и 28 --28-10 на продажу -народ у нас ушлый ,начнут подскребать мелочь по сусекам и тариться на все.