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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6744674567466747

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 203
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  Автор77 написав:Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных.

Возможно оборот розничный считали по кассовым аппаратам, а их стало больше из-за введения обязательности РРО для частных предпринимателей


РРО для всех ФОПов собственно еще не ввели. С 1 января будет для части (интернет и тд) и с 1 апреля следующего года уже будет для всех, кроме самых мелких из 1 группы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23

  Автор77 написав:Долярчик

1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.

Человек в прошлом году купил квартиру в новострое и сделал ремонт. В конце этого года собирается брать ещё 2 в кредит и это при жене учительнице.
Как по мне то армагеддона не наблюдается.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:32

  fin написав:Все идет по моему прогнозу. К весне увидим 27-27,5.

Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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