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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:17
Serg-ik написав: Автор77 написав:
Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных.
Возможно оборот розничный считали по кассовым аппаратам, а их стало больше из-за введения обязательности РРО для частных предпринимателей
РРО для всех ФОПов собственно еще не ввели. С 1 января будет для части (интернет и тд) и с 1 апреля следующего года уже будет для всех, кроме самых мелких из 1 группы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23
Автор77 написав:Долярчик
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
Человек в прошлом году купил квартиру в новострое и сделал ремонт. В конце этого года собирается брать ещё 2 в кредит и это при жене учительнице.
Как по мне то армагеддона не наблюдается.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:32
fin написав:
Все идет по моему прогнозу. К весне увидим 27-27,5.
Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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