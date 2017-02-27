Додано: Пон 09 лис, 2020 14:13

V2 написав: Автор77 написав: 2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.

Мотивация:

-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю

-угрозы карантина выходного дня

-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки

-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей. 2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.Мотивация:-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю-угрозы карантина выходного дня-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.



За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.



Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.



В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос.

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос.

Хороший материал.Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных. Плюс аренда не растет ,ну вообще не растет уже с два годика,только компенсационные за экплуатационку повысились, плюс задержки с проплатами от арендаторов многих.С другой стороны заметил, что чем выше курсы растут валютные, тем охотнее люди тратят, типа купить сегодня, а то завтра может быть дороже.Не знаю, как с доходами у людей, но лично мне деньги стали даваться с большим напрягом.На бытовом уровне в экономическом плане ощущается какой-то застой,депрессия.Доверия в гривне все-таки нет.И вот , кстати,еще - одни возможный вариант ослабления спроса на валюту:Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.“Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Всього за 10 місяців цього року бюджет виконаний на 99%".Что это означает - теневой прибыли, свободного кеша на покупку валюты, необъятного черного нала в стране реально стало на несколько грамм меньше.Образно говоря, какой-нибудь дядька вместо 10 млн. баксов купит 7-9 млн. баксов.Также, к слову, фактор для снижения спроса на валюту.Если бы экономика крутилась на норм. оборотах, если бы все винтики теневой системы вертелись как раньше - совершенно иные цифры были бы на окнах.