Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Хороший материал. Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных. Плюс аренда не растет ,ну вообще не растет уже с два годика,только компенсационные за экплуатационку повысились, плюс задержки с проплатами от арендаторов многих. С другой стороны заметил, что чем выше курсы растут валютные, тем охотнее люди тратят, типа купить сегодня, а то завтра может быть дороже. Не знаю, как с доходами у людей, но лично мне деньги стали даваться с большим напрягом. На бытовом уровне в экономическом плане ощущается какой-то застой,депрессия. Доверия в гривне все-таки нет.
И вот , кстати,еще - одни возможный вариант ослабления спроса на валюту: https://news.finance.ua/ua/news/-/48173 ... ano-na-110 Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.“Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Всього за 10 місяців цього року бюджет виконаний на 99%".
Что это означает - теневой прибыли, свободного кеша на покупку валюты, необъятного черного нала в стране реально стало на несколько грамм меньше.
Образно говоря, какой-нибудь дядька вместо 10 млн. баксов купит 7-9 млн. баксов.
Также, к слову, фактор для снижения спроса на валюту. Если бы экономика крутилась на норм. оборотах, если бы все винтики теневой системы вертелись как раньше - совершенно иные цифры были бы на окнах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
"23.10.2020 Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело №826/20221/16-ц по иску семьи Суркисов к ПриватБанку о взыскании вкладов на 1 млрд грн, которые попали под принудительную конвертацию в акции банка (bail-in) во время его национализации в декабре 2016 года.
Согласно судебным материалам, это дело будет рассматриваться по правилам общего производства. Судебное заседание назначено на 4 декабря."
Все это остается: 1.Беня 2.Суркисы 3.ОПЗЖ с КСУ 4.Русский долг Януковича 3 млрд.дол. 5.Грядущий рост цен на энергоносители в мире,который рано, или поздно начнется с соответствующими последствиями для внешнего сальдо 6.Газовая труба, которой может быть "труба" вполне в обозримом будущем 7.Раскачка лодки внутри, которую с учетом Байдена начнут качать еще сильнее. 8.Байдену,к слову, не совсем до нас будет, учитывая огромные внутренние эк.проблемы штатов, и перспективы ослабления доллара на валютных рынках мира еще сильнее. 9.Коктейль Молотова в виде долгов,дефицита, дисбалансов и подозрительных как минимум гос.облигаций. 10.Ну и, что то оно все в сумме создает риски внеочередных (слишком много игроков заинтересовано, плюс неуправляемость и т.п.), и не трудно догадаться вектор валюты во время подготовки к ним.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Да, бизнес схемы касательно розничных продаж кардинально меняются. Супермаркетам сейчас не позавидуешь. а на минуточку - владеют сетями ведь наши олигархи, которые влияют на принятие законодательства в Украине. Следовательно началась война различных типов розничного бизнеса. Предполагаю, что олигархи победят, потому что ничто не сможет отучить людей пощупать товар, оценить комфортные условия, высокий уровень сервиса и привлекательно-завлекательные мероприятия супермаркетов (яркое освещение, музыкальное сопровождение, запах дорогого кофе с коньяком и т.д.)
Но вопрос этот требует тщательной аналитики, чтобы сделать правильные выводы бизнесу.
После новостей об успешном прохождении третьей фазы испытаний вакцины Pfizer, скорой регистрации уже в этом месяце и плане по выпуску вакцины в количестве 50 миллионов доз уже до конца года и 1,3 миллиарда доз в следующем году, произошел сильный подъем оптимизма на европейских биржах и рост цены на нефть. Инвесторы надеются на скорое снятие ограничений и экономическое оживление. Даже уходящий президент Трамп издал по поводу вакцины Pfizer победный твит, на этот раз не забаненный Твиттером.
freeze написав:После новостей об успешном прохождении третьей фазы испытаний вакцины Pfizer, скорой регистрации уже в этом месяце и плане по выпуску вакцины в количестве 50 миллионов доз уже до конца года и 1,3 миллиарда доз в следующем году, произошел сильный подъем оптимизма на европейских биржах и рост цены на нефть. Инвесторы надеются на скорое снятие ограничений и экономическое оживление. Даже уходящий президент Трамп издал по поводу вакцины Pfizer победный твит, на этот раз не забаненный Твиттером.
Это скорее неотторгованная новость о победе Байдена, приехавшая в субботу, когда биржи были закрыты.
Сам же виновник торжества уже успел прокомментировать, что до вакцинации еще долгие месяцы впереди. Полагаю, что это подготовка общественного мнения ко 2-му жесткому локдауну.
United States President-elect Joe Biden said in a statement on Monday that the end fo the battle with the coronavirus is still "months away" despite positive results seen in the late-stage trials of the vaccine candidate developed by Pfizer and BioNTech. Biden warned that even if a vaccine is approbed by late November, "it will be many months before there is widespread vaccination" in the US. He told people that virus measures, such as mask wearing and social distancing must remain in place "well into next year."