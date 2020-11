Додано: Пон 09 лис, 2020 15:37

freeze написав: После новостей об успешном прохождении третьей фазы испытаний вакцины Pfizer, скорой регистрации уже в этом месяце и плане по выпуску вакцины в количестве 50 миллионов доз уже до конца года и 1,3 миллиарда доз в следующем году, произошел сильный подъем оптимизма на европейских биржах и рост цены на нефть.

Инвесторы надеются на скорое снятие ограничений и экономическое оживление.

Это скорее неотторгованная новость о победе Байдена, приехавшая в субботу, когда биржи были закрыты.Сам же виновник торжества уже успел прокомментировать, что до вакцинации еще долгие месяцы впереди. Полагаю, что это подготовка общественного мнения ко 2-му жесткому локдауну.United States President-elect Joe Biden said in a statement on Monday that the end fo the battle with the coronavirus is still "months away" despite positive results seen in the late-stage trials of the vaccine candidate developed by Pfizer and BioNTech.Biden warned that even if a vaccine is approbed by late November, "it will be many months before there is widespread vaccination" in the US. He told people that virus measures, such as mask wearing and social distancing must remain in place "well into next year."