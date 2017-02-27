Додано: Пон 09 лис, 2020 16:11

Игорь написав: Как по мне то армагеддона не наблюдается. Как по мне то армагеддона не наблюдается.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............09.11.2020..........10.11.2020дата розрахунку............06.11.2020...........09.11.2020Євро...............................33,4245................33,3938...-0.09%Долар США....................28,1375...................-0.09%После полудня гривна укрепилась еще на копейкуОткрылись на 2 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и ненадолго остановились. К 11 сузили спред до 1.5 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. Постояв немного в балансе, к 12 снизились на 2 копейки и расширили спред до 2 копеек. Сегодня торговля пока выглядит достаточно равновесной.Просевший за выходные индекс доллара сегодня с утра начал расти и к настоящему времени вышел на уровень вечера пятницы. Считаем его стабильным. Котировки евро также смотрят вниз.Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже открытия.После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на копейку. После обеда на копейку выросли.Официальный курс встретили котировками 28.0900 - 28.1100. За день опустились на 5 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы.Сегодняшняя сессия интересна тем, что утренний график намекает на возможность для НБУ выполнить план по пополнению закромов. Было явное движение вниз, которое является продолжением достаточно устоявшегося тренда. Однако, сообщений с полей об интервенциях не поступало. Интрига заключается в том, не сделал ли НБУ это тайно? С нетерпением ждем завтрашний анализ ликвидности.Этот день в истории:2019 - 24.5019 (-1) +3612018 - 27.8916 (-3) +222017 - 26.5586 (-8)2016 - 25.5620 (-0)В НБУЭто уже не первое назначение из кадровой обоймы самого НБУ. Радует, что нашествия "новых лиц", которого можно было опасаться после смены власти, не происходит.Нельзя быть таким жестоким!Человеку нужно ощущение армагеддона