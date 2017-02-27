Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............09.11.2020..........10.11.2020 дата розрахунку............06.11.2020...........09.11.2020 Євро...............................33,4245................33,3938...-0.09% Долар США....................28,1375................28,1116...-0.09% После полудня гривна укрепилась еще на копейку Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и ненадолго остановились. К 11 сузили спред до 1.5 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. Постояв немного в балансе, к 12 снизились на 2 копейки и расширили спред до 2 копеек. Сегодня торговля пока выглядит достаточно равновесной. Просевший за выходные индекс доллара сегодня с утра начал расти и к настоящему времени вышел на уровень вечера пятницы. Считаем его стабильным. Котировки евро также смотрят вниз. Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже открытия. После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на копейку. После обеда на копейку выросли. Официальный курс встретили котировками 28.0900 - 28.1100. За день опустились на 5 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы. Сегодняшняя сессия интересна тем, что утренний график намекает на возможность для НБУ выполнить план по пополнению закромов. Было явное движение вниз, которое является продолжением достаточно устоявшегося тренда. Однако, сообщений с полей об интервенциях не поступало. Интрига заключается в том, не сделал ли НБУ это тайно? С нетерпением ждем завтрашний анализ ликвидности.
Этот день в истории: 2019 - 24.5019 (-1) +361 2018 - 27.8916 (-3) +22
2017 - 26.5586 (-8) 2016 - 25.5620 (-0)
В НБУ новое назначение. Это уже не первое назначение из кадровой обоймы самого НБУ. Радует, что нашествия "новых лиц", которого можно было опасаться после смены власти, не происходит.
Игорь написав:Как по мне то армагеддона не наблюдается.
Нельзя быть таким жестоким! Человеку нужно ощущение армагеддона
Маленькое дополнение по поводу вакнцины, она не только компании Pfizer(США), но и немецкой Biontech.
В конце статьи сказано, что это положительно повлияло на рост затронутых эпидемей отраслей.
Laut den vorliegenden Studiendaten bietet die Impfung von Biontech einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Biontech und Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.
Bis zu 1,3 Milliarden Dosen Zudem verkünden beide Unternehmen in ihrer Mitteilung, dass sie bereits in diesem Jahr 50 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs zur Verfügung stellen werden. Im kommenden Jahr sollen es dann bis zu 1,3 Milliarden werden.
Für die Papiere des US-Pharmakonzerns Pfizer ging es um über 14 Prozent aufwärts, die Papiere des Mainzer Biotechunternehmens schnellten auf der Plattform Tradegate um rund 25 Prozent nach oben.
Auch die Aktien der besonders von der Pandemie betroffenen Branchen legen kräftig zu. Beispielsweise gewinnen die Aktien von Lufthansa, Airbus und Fraport zweistellig kräftig zu. Beispielsweise gewinnen die Aktien von Lufthansa, Airbus und Fraport zweistellig.
Инфляция в октябре продолжила оставаться низкой - 2,6% в годовом исчислении, что вдвое меньше целевого уровня НБУ и по меньшей мере втрое меньше уровня, необходимого для оживления экономики
Причины все те же - слабый потребительский и инвестиционный спрос, а также отсутствие антикризисных мер со стороны денежных и экономических властей. Не проявляет себя пока даже сентябрьское увеличение минимальной зарплаты.
Вероятнее всего, основной ценовый удар придется на зиму: - во-первых, несмотря на падение мировых цен на газ, Нефтегаз умудрился поднять их розничный уровень выше прошлогоднего; - во-вторых, с января на рост инфляции эффект также окажет второе, более существенное повышение минимальной зарплаты; - в-третьих, аграрии слишком много экспортируют (больше, чем год назад, при урожае ниже, чем год назад), создавая дефицит продовольствия на внутреннем рынке. Хлеб уже начал заметно расти в цене
zРадио написав:Инфляция в октябре продолжила оставаться низкой - 2,6% в годовом исчислении, что вдвое меньше целевого уровня НБУ и по меньшей мере втрое меньше уровня, необходимого для оживления экономики
Причины все те же - слабый потребительский и инвестиционный спрос, а также отсутствие антикризисных мер со стороны денежных и экономических властей. Не проявляет себя пока даже сентябрьское увеличение минимальной зарплаты.
Вероятнее всего, основной ценовый удар придется на зиму: - во-первых, несмотря на падение мировых цен на газ, Нефтегаз умудрился поднять их розничный уровень выше прошлогоднего; - во-вторых, с января на рост инфляции эффект также окажет второе, более существенное повышение минимальной зарплаты; - в-третьих, аграрии слишком много экспортируют (больше, чем год назад, при урожае ниже, чем год назад), создавая дефицит продовольствия на внутреннем рынке. Хлеб уже начал заметно расти в цене
75stasstas75 написав:fin Маловероятно, а 28 увидим весной, не ниже.
Не ниже 26.28? Возможно)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Насчет "слабый потребительский и инвестиционный спрос" - это в десятку.
Рост розницы в физ. объеме в контексте с очередным упоминанием дефолта Украины
со стороны властей вообще-то напоминает воздушный шарик, или что-то наподобие пузыря.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... parlamenti Гетьманцев едва ли не анонсирует, что без очередного нарко-укола экономике трындец, соответственно курсу гривны - также. Проблема в том, что уколы ,если и дают, то в минимальном объеме. И если у них там действительно так все серьезно, что они сами волну нагнетают, то может просто бравада властей - дутая.
Похоже, мы просто имеем:
гипертрофированный вес потребления в структуре экономики Украины.
Большинство хочет побольше денег, молочных рек в кисельных берегах, без того, чтобы пахать и выкладываться на все сто, повышая производительность труда.
В истории Украины был период 5-8-й годы, когда денег у всех было немеренно. Сейчас диаметрально противоположная ситуация,каждый заработанный евро-доллар дается непросто. Лично вот-в посткарантинные месяцы реально "пятерка" евро слетела,причем не упущенная выгода, а реал.Каждому сейчас наверняка непросто и из-за того,что расходы выросли, и из-за падения доходов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 09 лис, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...