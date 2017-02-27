Странные они, через МБ дешевле можно взять бакс) Видать, олени таки пошли выметать бакс "пока дешево"))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:32
Странные они, через МБ дешевле можно взять бакс) Видать, олени таки пошли выметать бакс "пока дешево"))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:34
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:34
Дефолт - это медийные пугачки, ИМХО. Но вот дальнейшее падение ВВП, бюджетных расходов, занятости и реальных зарплат - очень вероятная реальность.
В рознице растет исключительно импорт - тут и по сегментам можно не разбирать, если внутреннее производство продолжает падать.
Сторонники крепкой гривны дякуют Смолию за польский сыр на столах, но проклинать за потерю рабочих мест и необходимость на польские сыры зарабатывать уже прямо по месту их производства, будут уже кого-то другого Все как обычно...
* оплачиваемый перманентным ростом внешнего долга, добавлю
Финансовая сфера и торговля импортом - 2 до сих пор растущие отрасли, поскольку их субсидирует НБУ крепкой гривной и эфемерно-низкой учетной ставкой. Все остальные - в лучшем случае незначительно падают, в худшем (типа хореки) - загибаются
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 лис, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто сьогодні купляв і по чому?
Я випадково побачив в сбербанку 28,25 і пішов купив, бо в обмінці поруч купівля була вища )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:52
Пумба відпускає по .25. Трохи купив. Київ.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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