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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6745674667476748

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 203
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:32

  vitaliian написав:
  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:fin
Маловероятно, а 28 увидим весной, не ниже.

Не ниже 26.28? Возможно)

обменки не верят межбанку, на Героев Днепра 28,30 на приём

Странные они, через МБ дешевле можно взять бакс) Видать, олени таки пошли выметать бакс "пока дешево"))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:34

  greenozon написав:Юнекс онлайн 28.13

а хтось пробував купити?
дивлюся зараз у них 28,25
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:34

  Автор77 написав:zРадио
Насчет "слабый потребительский и инвестиционный спрос" - это в десятку
Рост розницы в физ. объеме в контексте с очередным упоминанием дефолта Украины


Дефолт - это медийные пугачки, ИМХО. Но вот дальнейшее падение ВВП, бюджетных расходов, занятости и реальных зарплат - очень вероятная реальность.

В рознице растет исключительно импорт - тут и по сегментам можно не разбирать, если внутреннее производство продолжает падать.

Сторонники крепкой гривны дякуют Смолию за польский сыр на столах, но проклинать за потерю рабочих мест и необходимость на польские сыры зарабатывать уже прямо по месту их производства, будут уже кого-то другого :mrgreen: Все как обычно...

  Автор77 написав:гипертрофированный вес потребления в структуре экономики Украины.


* оплачиваемый перманентным ростом внешнего долга, добавлю :oops:

  Автор77 написав:Лично вот-в посткарантинные месяцы реально "пятерка" евро слетела,причем не упущенная выгода, а реал.Каждому сейчас наверняка непросто и из-за того,что расходы выросли, и из-за падения доходов.


Финансовая сфера и торговля импортом - 2 до сих пор растущие отрасли, поскольку их субсидирует НБУ крепкой гривной и эфемерно-низкой учетной ставкой. Все остальные - в лучшем случае незначительно падают, в худшем (типа хореки) - загибаются
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 лис, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто сьогодні купляв і по чому?
Я випадково побачив в сбербанку 28,25 і пішов купив, бо в обмінці поруч купівля була вища )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50

  unicdima написав:Хто сьогодні купляв і по чому?
Я випадково побачив в сбербанку 28,25 і пішов купив, бо в обмінці поруч купівля була вища )))

:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:52

Пумба відпускає по .25. Трохи купив. Київ.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення это онлайн обмен
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 6745674667476748
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