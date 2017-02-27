Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?
пс взял в пятницу в ПУМБ 28.25 (наливали сколько хочешь)
Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября. Мотивация: -падение товарного вала продаж октябрь к октябрю -угрозы карантина выходного дня -рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки -вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.
За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.
Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.
В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос. https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl
Интересно, это торговцы польским кофе/шоколадом потеряли такую сумму, или это когорта украинцев скупающих элитную одежду в Милане?
Любопытный написав:Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?
и какая польза от того что все начнут это писать? всё равно вы не проверите купили они или разводят. Лучше пусть не пишут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 лис, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat