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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6747674867496750>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 203
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:09

  unicdima написав:
  vitaliian написав:Зображення это онлайн обмен

ВАЛЮТА
Покупка Продажа
28.0 28.28
https://www.sbrf.com.ua/

https://telegra.ph/file/cb9ed4a9231797600f599.png
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:12

  fin написав:Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!

хоть сейчас можно сдать минимум по 28,28
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:14

  greenozon написав:
  Proofy написав:
  Striker написав:Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%.
Не прильщайтесь, там до 1500 грн только (могу немного ошибаться), остальное менее 10% :)


до 15000 -15%
якщо більше - то 9%

можна мати лише одну таку карту (дебетова)

Та ви с#ка, олігархи!!! :mrgreen:

А ще з Долярчика смієтесь, що скріншоти виставляє, які НЕ влазять у ФГВФО!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:якщо більше - то 9%
Уже 8,5%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:21

fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?

пс взял в пятницу в ПУМБ 28.25 (наливали сколько хочешь)
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:42

  75stasstas75 написав:fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.
Ну-ну. Мечтайте дальше.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:43

  V2 написав:
  Автор77 написав:2.С другой стороны, вот сегодня получил инфо, многие сетевики тормознули проплату аренды за ноябрь, несмотря на то, что по договорам,она должна быть оплачена до 5-10 ноября.
Мотивация:
-падение товарного вала продаж октябрь к октябрю
-угрозы карантина выходного дня
-рост издержек,связанный с ростом курсов валют и соответственно цены закупки
-вяленький потреб.спрос, пессимизм потербителей.


За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine.

Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.

В условиях COVID-19 аналитики отметили активный рост онлайн-продаж. За 2020 год в Украине доля e-commerce выросла на 45% и составляет теперь 8% от общего количества продаж. В ЕС доля e-commerce выросла на 36% и составляет 10%. Также покупатели стали реже ходить в магазины и тщательней подбирать место для шоппинга, а средний чек их покупок вырос.
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... die-riteyl

Интересно, это торговцы польским кофе/шоколадом потеряли такую сумму, или это когорта украинцев скупающих элитную одежду в Милане?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?
и какая польза от того что все начнут это писать? всё равно вы не проверите купили они или разводят. Лучше пусть не пишут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 лис, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:56

  fin написав:Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!


Та тут же продавцы валюты пасутся, затарились видимо выше 28,50 и сейчас заблудшим овечкам пытаются втюхать мысль о том, что кто-то принимает по курсу 28,28 или даже выше.
buratinyo
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