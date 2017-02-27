Додано: Пон 09 лис, 2020 20:09

меня устроит и 20 и 25 и 30 и 40.

но реально, то сегодня остановка по требованию и на этой недели пойдём вверх ближе к 28,5

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.