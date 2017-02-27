Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00
Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:09
меня устроит и 20 и 25 и 30 и 40.
но реально, то сегодня остановка по требованию и на этой недели пойдём вверх ближе к 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:10
Это как раз бегство в онлайн - рыночные торговцы массово открывали интернет-магазины. Не было бы счастья, да несчастье помогло (с)
Динамика левая. К августу в сентебре падение на 1%, к сентябрю 2019-го - рост на 12%.
В этом году резко взлетели расходы на товары для дома и ремонта. Из тех ли это денег, которые хотели потратить на поездки на границу - вероятно
Торговцы импортными продуктами питания очень даже преуспели - активно вытесняет с полок супермаркетов украинских производителей. А вот сегмент одежды/обуви сильно просел. Некому похвастаться - на работе удаленка, а заведения то ли закрыты, то ли самому туда не хочется. Теплый махровый халат и толстые шерстяные носки - главные модные тренды сезона осень-зима 2020-2021
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:18
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Навряд чи проб'ють. Минулорічний досвід врахували, нижче шкідливо для бюджета, вище 29 для банківської стабільності. Тут і будуть плавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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