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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6747674867496750

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 203
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
32
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00

  75stasstas75 написав:fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.

Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:09

меня устроит и 20 и 25 и 30 и 40.
но реально, то сегодня остановка по требованию и на этой недели пойдём вверх ближе к 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:10

  V2 написав:За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine


Это как раз бегство в онлайн - рыночные торговцы массово открывали интернет-магазины. Не было бы счастья, да несчастье помогло (с)

  V2 написав:Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.


Динамика левая. К августу в сентебре падение на 1%, к сентябрю 2019-го - рост на 12%.

В этом году резко взлетели расходы на товары для дома и ремонта. Из тех ли это денег, которые хотели потратить на поездки на границу - вероятно

  BIGor написав:Интересно, это торговцы польским кофе/шоколадом потеряли такую сумму, или это когорта украинцев скупающих элитную одежду в Милане?


Торговцы импортными продуктами питания очень даже преуспели - активно вытесняет с полок супермаркетов украинских производителей. А вот сегмент одежды/обуви сильно просел. Некому похвастаться - на работе удаленка, а заведения то ли закрыты, то ли самому туда не хочется. Теплый махровый халат и толстые шерстяные носки - главные модные тренды сезона осень-зима 2020-2021 :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:18

  fin написав:
  75stasstas75 написав:fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.
Ну-ну. Мечтайте дальше.

Не ну, так он как нормальный мужик съест шляпу , ждёмс.
п.с. скоро- понятие растяжимое. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами

Навряд чи проб'ють. Минулорічний досвід врахували, нижче шкідливо для бюджета, вище 29 для банківської стабільності. Тут і будуть плавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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