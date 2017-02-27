Додано: Пон 09 лис, 2020 22:36

Автор77 написав: Несколько лет назад, пятисотки были в "штучных" экземплярах,на дневной выторг магазина - было буквально несколько штучек, сейчас крупные маркеты - почти вся каса в крупных купюрах. Несколько лет назад, пятисотки были в "штучных" экземплярах,на дневной выторг магазина - было буквально несколько штучек, сейчас крупные маркеты - почти вся каса в крупных купюрах.

ваша ошибка - малые периоды анализа и сравнения. Девальвация 2014 была на 50% психологическая - война, банкопад, страх, неопределённость, пудельнападёт и т.д. Олигархи боялись повторить подвиг чивокуни поэтому держали капиталы в оффшорах. При "лютом дефиците" валюты, дефицита импортных товаров (напр. топлива) не было, то есть валюта на закупку импорта была, но её не продавали, чем подстёгивали курс вверх.До 2014г зарплата в 1000$ не казалась огромной, на моей фирме водители и кладовщики столько получали. Сейчас 1000$ это зарплата топовых специалистов, а водители получают 300-400$. Как вы надеюсь понимаете такой перекос образовался из-за сильно недооцененной гривны, но долго это продолжаться не могло бы, появились другие нежелательные перекосы - снижение капитализации целых отраслей, падение спроса и доходности бизнеса, отток квалифицированной раб. силы, парад некомпетентности - на должностях с з/п 200-300$ начали оседать люди без опыта, важных компетенций и слабомотивированные. Я в то время пытался отремонтировать машину (пустяк - ремень генератора) половина сто даже браться не хотели, другие заламывали цену в несколько тысяч грн. А причина банальна, компетентные специалисты уволились, поскольку з/п 200-300$ (после девала) их не мотивировала, а сто не могли платить больше из-за упавшей платежеспособности клиентов. По этой же причине я сам сменил работу, думаю явление оттока специалистов было массовое.Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.Кстати рост звр при падении основных экономических индикаторов говорит о серьёзной недооцененности гривны, о перевесе в сторону предложений (благодаря чему нац.банк и наполнил резервы выкупая "лишнюю валюту" на покупку которой у народа и бизнеса нет свободных денег). Когда гривна достигнет эоу, звр перестанут расти, поскольку на фоне общего падения будет неоткуда взяться росту.