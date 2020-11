Додано: Пон 09 лис, 2020 22:15

Там Шапран (член совета НБУ, а не какой-то инвестиционный блогер и не специалист по семейным финансам) рассказывает в каких валютах хранить сбережения, вспоминая даже злотый.



А тут вы сомневаетесь в 29 к Новому году, а некоторые вообще прогнозируют 27 и даже 24,5.

