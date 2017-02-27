RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 204
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
33
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00

  75stasstas75 написав:fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.

Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:09

меня устроит и 20 и 25 и 30 и 40.
но реально, то сегодня остановка по требованию и на этой недели пойдём вверх ближе к 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:10

  V2 написав:За первые шесть месяцев 2020 года в Украине открылось 340 магазинов крупных торговых марок. Это рекордный показатель за последние десять лет, говорится в отчете консалтинговой компании NAI Ukraine


Это как раз бегство в онлайн - рыночные торговцы массово открывали интернет-магазины. Не было бы счастья, да несчастье помогло (с)

  V2 написав:Рост ритейла в Украине связан с падением расходов украинцев за границей в условиях пандемии, считают аналитики. Это позволило во втором-третьем квартале оставить в стране $3,8 млрд. При этом, уже четвертый месяц подряд отмечается рост оборота розничной торговли. В сентябре рост составил 23%.


Динамика левая. К августу в сентебре падение на 1%, к сентябрю 2019-го - рост на 12%.

В этом году резко взлетели расходы на товары для дома и ремонта. Из тех ли это денег, которые хотели потратить на поездки на границу - вероятно

  BIGor написав:Интересно, это торговцы польским кофе/шоколадом потеряли такую сумму, или это когорта украинцев скупающих элитную одежду в Милане?


Торговцы импортными продуктами питания очень даже преуспели - активно вытесняет с полок супермаркетов украинских производителей. А вот сегмент одежды/обуви сильно просел. Некому похвастаться - на работе удаленка, а заведения то ли закрыты, то ли самому туда не хочется. Теплый махровый халат и толстые шерстяные носки - главные модные тренды сезона осень-зима 2020-2021 :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8187
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:18

  fin написав:
  75stasstas75 написав:fin
Да не будет никакой ракеты вниз, забудьте, ниже 28 не будет. скоро опять разворот вверх.
Ну-ну. Мечтайте дальше.

Не ну, так он как нормальный мужик своего прогноза или съест шляпу или навсегда покинет , ждёмс.
п.с. скоро- понятие растяжимое. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 09 лис, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 23.05.14
Подякував: 534 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами

Навряд чи проб'ють. Минулорічний досвід врахували, нижче шкідливо для бюджета, вище 29 для банківської стабільності. Тут і будуть плавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11078
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С МФВ беда, поэтому НБУ не выгоден высокий курс, т.к. валюту просто так не дадут, только то что экспортеры заведут. Охотно верю что будут курс держать низкий как можно дольше.
sailed
 
Повідомлень: 444
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... -nominaliv
«З початку року готівкової гривні стало на 91 млрд більше (+14% YTD). Майже повністю цей приріст забезпечили банкноти найбільших номіналів – 1000 грн та 500 грн»

Несколько лет назад, пятисотки были в "штучных" экземплярах,на дневной выторг магазина - было буквально несколько штучек, сейчас крупные маркеты - почти вся каса в крупных купюрах.

Гривна помаленьку обесценивается.

Также несколько лет назад курс 30 в потенциале воспринимался чисто психологически как катастрофа.

Сейчас, перешагнув тридцатку - особо никто и не заметит.

Если бы не было карантина выходного дня было бы вот так:

1.28 вниз пробоя не будет
2.К новому году около 29
3.В следующем году постепенная девальвация к 30, в случае отсутствия экономических форс-мажоров ( не возобновление работы с МВФ и др.)

Карантин выходного дня вносит коррективы - пробой 29 к новому году ставится под сомнение. Что касается низов, скорее всего так и будет толкаться плюс минус около 28 по всей видимости.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 810
З нами з: 09.11.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Там Шапран (член совета НБУ, а не какой-то инвестиционный блогер и не специалист по семейным финансам) рассказывает в каких валютах хранить сбережения, вспоминая даже злотый.

А тут вы сомневаетесь в 29 к Новому году, а некоторые вообще прогнозируют 27 и даже 24,5.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1980
З нами з: 06.08.19
Подякував: 500 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.

Щось не так пішло?! Чи камушок не той виявився?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 25.02.15
Подякував: 330 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Несколько лет назад, пятисотки были в "штучных" экземплярах,на дневной выторг магазина - было буквально несколько штучек, сейчас крупные маркеты - почти вся каса в крупных купюрах.
ваша ошибка - малые периоды анализа и сравнения. Девальвация 2014 была на 50% психологическая - война, банкопад, страх, неопределённость, пудельнападёт и т.д. Олигархи боялись повторить подвиг чивокуни поэтому держали капиталы в оффшорах. При "лютом дефиците" валюты, дефицита импортных товаров (напр. топлива) не было, то есть валюта на закупку импорта была, но её не продавали, чем подстёгивали курс вверх.

До 2014г зарплата в 1000$ не казалась огромной, на моей фирме водители и кладовщики столько получали. Сейчас 1000$ это зарплата топовых специалистов, а водители получают 300-400$. Как вы надеюсь понимаете такой перекос образовался из-за сильно недооцененной гривны, но долго это продолжаться не могло бы, появились другие нежелательные перекосы - снижение капитализации целых отраслей, падение спроса и доходности бизнеса, отток квалифицированной раб. силы, парад некомпетентности - на должностях с з/п 200-300$ начали оседать люди без опыта, важных компетенций и слабомотивированные. Я в то время пытался отремонтировать машину (пустяк - ремень генератора) половина сто даже браться не хотели, другие заламывали цену в несколько тысяч грн. А причина банальна, компетентные специалисты уволились, поскольку з/п 200-300$ (после девала) их не мотивировала, а сто не могли платить больше из-за упавшей платежеспособности клиентов. По этой же причине я сам сменил работу, думаю явление оттока специалистов было массовое.

Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.

Кстати рост звр при падении основных экономических индикаторов говорит о серьёзной недооцененности гривны, о перевесе в сторону предложений (благодаря чему нац.банк и наполнил резервы выкупая "лишнюю валюту" на покупку которой у народа и бизнеса нет свободных денег). Когда гривна достигнет эоу, звр перестанут расти, поскольку на фоне общего падения будет неоткуда взяться росту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 лис, 2020 23:11, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6748674967506751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2029, 2030, 2031
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20300 2604676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 22:49
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674981
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 130930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26247)
09.11.2020 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.