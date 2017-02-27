Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00
Да, ракеты не будет, НБУ не даст падать выше 20 коп в день, что он уже показал. До 19 числа еще куча времени для снижения, 28 вполне успеют пробить уже завтра-послезавтра такими темпами
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:09
меня устроит и 20 и 25 и 30 и 40.
но реально, то сегодня остановка по требованию и на этой недели пойдём вверх ближе к 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:10
Это как раз бегство в онлайн - рыночные торговцы массово открывали интернет-магазины. Не было бы счастья, да несчастье помогло (с)
Динамика левая. К августу в сентебре падение на 1%, к сентябрю 2019-го - рост на 12%.
В этом году резко взлетели расходы на товары для дома и ремонта. Из тех ли это денег, которые хотели потратить на поездки на границу - вероятно
Торговцы импортными продуктами питания очень даже преуспели - активно вытесняет с полок супермаркетов украинских производителей. А вот сегмент одежды/обуви сильно просел. Некому похвастаться - на работе удаленка, а заведения то ли закрыты, то ли самому туда не хочется. Теплый махровый халат и толстые шерстяные носки - главные модные тренды сезона осень-зима 2020-2021
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:18
Не ну, так он как нормальный мужик своего прогноза или съест шляпу или навсегда покинет , ждёмс.
п.с. скоро- понятие растяжимое.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 09 лис, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Навряд чи проб'ють. Минулорічний досвід врахували, нижче шкідливо для бюджета, вище 29 для банківської стабільності. Тут і будуть плавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С МФВ беда, поэтому НБУ не выгоден высокий курс, т.к. валюту просто так не дадут, только то что экспортеры заведут. Охотно верю что будут курс держать низкий как можно дольше.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... -nominaliv
«З початку року готівкової гривні стало на 91 млрд більше (+14% YTD). Майже повністю цей приріст забезпечили банкноти найбільших номіналів – 1000 грн та 500 грн»
Несколько лет назад, пятисотки были в "штучных" экземплярах,на дневной выторг магазина - было буквально несколько штучек, сейчас крупные маркеты - почти вся каса в крупных купюрах.
Гривна помаленьку обесценивается.
Также несколько лет назад курс 30 в потенциале воспринимался чисто психологически как катастрофа.
Сейчас, перешагнув тридцатку - особо никто и не заметит.
Если бы не было карантина выходного дня было бы вот так:
1.28 вниз пробоя не будет
2.К новому году около 29
3.В следующем году постепенная девальвация к 30, в случае отсутствия экономических форс-мажоров ( не возобновление работы с МВФ и др.)
Карантин выходного дня вносит коррективы - пробой 29 к новому году ставится под сомнение. Что касается низов, скорее всего так и будет толкаться плюс минус около 28 по всей видимости.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Там Шапран (член совета НБУ, а не какой-то инвестиционный блогер и не специалист по семейным финансам) рассказывает в каких валютах хранить сбережения, вспоминая даже злотый.
А тут вы сомневаетесь в 29 к Новому году, а некоторые вообще прогнозируют 27 и даже 24,5.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ваша ошибка - малые периоды анализа и сравнения. Девальвация 2014 была на 50% психологическая - война, банкопад, страх, неопределённость, пудельнападёт и т.д. Олигархи боялись повторить подвиг чивокуни поэтому держали капиталы в оффшорах. При "лютом дефиците" валюты, дефицита импортных товаров (напр. топлива) не было, то есть валюта на закупку импорта была, но её не продавали, чем подстёгивали курс вверх.
До 2014г зарплата в 1000$ не казалась огромной, на моей фирме водители и кладовщики столько получали. Сейчас 1000$ это зарплата топовых специалистов, а водители получают 300-400$. Как вы надеюсь понимаете такой перекос образовался из-за сильно недооцененной гривны, но долго это продолжаться не могло бы, появились другие нежелательные перекосы - снижение капитализации целых отраслей, падение спроса и доходности бизнеса, отток квалифицированной раб. силы, парад некомпетентности - на должностях с з/п 200-300$ начали оседать люди без опыта, важных компетенций и слабомотивированные. Я в то время пытался отремонтировать машину (пустяк - ремень генератора) половина сто даже браться не хотели, другие заламывали цену в несколько тысяч грн. А причина банальна, компетентные специалисты уволились, поскольку з/п 200-300$ (после девала) их не мотивировала, а сто не могли платить больше из-за упавшей платежеспособности клиентов. По этой же причине я сам сменил работу, думаю явление оттока специалистов было массовое.
Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.
Кстати рост звр при падении основных экономических индикаторов говорит о серьёзной недооцененности гривны, о перевесе в сторону предложений (благодаря чему нац.банк и наполнил резервы выкупая "лишнюю валюту" на покупку которой у народа и бизнеса нет свободных денег). Когда гривна достигнет эоу, звр перестанут расти, поскольку на фоне общего падения будет неоткуда взяться росту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 лис, 2020 23:11, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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